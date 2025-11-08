三山國王民俗文化節 豐原登場

客委會主委江俊龍向三山國王獻上平安小紅粄，祝市民朋友健康快樂。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

彰顯客家在台灣中部地區的開拓歷史及傳統信仰，台中市政府客委會與豐原區公所八日在豐原南興宮辦理「二0二五台中市葫蘆墩三山國王民俗文化節」活動，透過廟宇導覽介紹，講述三山國王與客家族群關聯，民眾對客家信仰及歷史文化深刻認識。

客委會主委江俊龍說，客家與山的關係密不可分，客家族群多依山而居，文化樣態深受影響。三山國王信仰在客庄中是十分重要的信仰文化，早期移民渡台困難重重，需面對「黑水溝」的洶湧，面對登島後，原始叢林的瘴癘侵襲，客家先民請?原鄉守護神「三山國王」，保佑鄉民順利披荊斬棘，以啟山?，開闢?田，更將對原鄉親友的思念寄託於信仰之中。

豐原區長洪峰明表示，三山國王民俗文化節是豐原客庄重要的節慶品牌活動，今年規劃客庄童玩DIY活動，體驗充滿童趣的客家文化。客家闖關集點活動讓民眾可以在遊戲的過程中，瞭解客庄三山國王的信仰文化。規劃三山國王導覽活動，南興宮主委白福成、南田里長劉醇權及南嵩里長劉玉玲主講，劉玉玲里長更是以客語協助導覽，推廣客語通行語。

客委會補充，活動邀請五洲秋峰園掌中劇團帶來傳統布袋戲演出，明哥菜車樂團及豐原幼兒園南田分班帶來精彩多元的客家歌舞表演。現場設有客家特色產業市集，民眾可以邊看表演邊逛市集。