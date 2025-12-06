三山媽祖、白沙屯媽祖合體遶境祈福

今年適逢高雄岡山區「岡山壽天宮」創建三百一十三週年，高雄岡山、旗山、鳳山五甲等地媽祖與苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」昨（六）日首度在高雄歷史性合體，於岡山壽天宮舉行「贊境賜福遶境」盛會，吸引數萬名信眾共襄盛舉，康裕成議長與多位在地議員及立法委員也參與其中，沿街人潮滿溢、熱鬧非凡。

市長陳其邁親臨參香祈福，扶轎起駕恭迎媽祖聖駕巡安。陳其邁表示，這次白沙屯媽祖蒞臨高雄，與旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮及岡山壽天宮媽祖一同駕臨岡山遶境賜福，是難得的重要宗教盛事，希望庇護高雄，也祈求國泰民安、風調雨順。

陳其邁強調，高市府以大型演唱會規格全力支援，讓所有「媽祖粉絲」都能安心參與；市府也與廟方合作推出面額五十元的「媽祖平安券」，串聯商圈與攤商，希望信眾在信仰巡禮中感受高雄的熱情，更能支持在地經濟。