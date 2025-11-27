「三山媽×白沙屯媽」首度高雄合體！12/6、7萬人進岡山 陳其邁：一起來呷美食、攬熱鬧！

▲高雄市長陳其邁今(27)日下午於市議會答詢，針對議員關心的各項議題提出回應。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】議員關心白沙屯媽祖將於 12 月初至高雄岡山壽天宮遶境，市府是否因應規劃措施帶動商機。市長陳其邁今（27）日下午於議會答詢表示，經發局規劃印製一萬張限量「媽祖平安券」，預估白沙屯媽祖來到岡山遶境將吸引約八萬人參與，希望大量人潮能挹注地方夜市、商圈活絡，並邀請全國信眾一同來岡山享受美食、感受高雄的熱情。他亦允諾將親自出席盛會。

議員關注捷運紅線與黃線增設月台門，以保障乘客安全、預防落軌事故。陳其邁表示，市府已與高捷公司協商，將先於搭乘人潮較多的 R17 世運站增設月台門作為示範點，後續逐步擴及其他站體。捷運局長吳嘉昌補充，興建中的黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線均設置月台門，RK1 岡山站也已完成相關規劃。

捷運局表示，高雄捷運紅橘線採獎勵民間參與方式興建、營運，依照民間參與相關規定，設施增補仍須由高捷公司支應，市府已持續爭取，高捷允諾未來有盈餘將逐年提列經費辦理，同時市府也於紅橘線修正計畫提報交通部爭取經費，以逐步完成全線設置。

針對議員關注支持行政院版財劃法，陳其邁指出，行政院版兼顧中央地方財政分配與區域均衡發展；若依目前立院版本，恐排擠尚未核定的新興建設，例如高雄捷運紫線，將嚴重影響城市重大建設推動。他呼籲立院各政黨支持高雄建設，重大建設預算不能減少。

他強調，立院版本可能讓「有錢縣市更有錢」，加劇南北社福差距，也忽略南部長者比例高、長照需求大，及長年承擔污染產業所產生的環境成本，應將上述因素納入分配公式。他認為行政院版較公平合理。

議員也建議高雄增設異體骨髓移植病房。陳其邁回應，急性骨髓性白血病患者須使用特殊正壓病房避免感染風險，南部此類病房確實較少。市府將持續與衛福部溝通，爭取納入「健康台灣」計畫補助，並於近日召集醫學中心研議，希望加速建置，提升南部醫療量能。（圖╱高市府提供）