三山造勢開場破8萬 林岱樺展現勝選氣勢

高雄市長初選參選人林岱樺今（廿七）日於鳳山舉辦三山造勢最終場，延續先前岡山、旗山兩場造勢，鳳山壓軸場現場已湧入大批民眾，活動甫開始人數直逼八萬人，開場即超過同場地造勢活動人數，氣勢震撼、展現林岱樺不可擋的勝選實力。(見圖)

林岱樺今(廿七)日表示，三山造勢象徵高雄正團結起來，為未來做出選擇，她也將在鳳山壓軸場，再次向全體市民強力宣示「團結勝選」的決心，迎向高雄下一個關鍵時刻。

林岱樺稍早也於臉書發文說，自己是高雄的女兒，也是真正鳳山的女兒，鳳山是她二十五年前政治起步的地方，是與民眾共同打拚的起家厝，今日再度回到熟悉的鳳山，舉辦最重要的大型活動，誓言凝聚力量、團結勝選，爭取高雄的光榮。

這次鳳山造勢活動邀集多位市議員及破百個地方社團、民間團體到場力挺，儘管天氣寒冷、上午仍飄細雨，仍有大量民眾不畏風寒提前進場，支持者以實際行動展現對林岱樺的信任與期待，鳳山壓軸場將成三山造勢中最具震撼力的一役。