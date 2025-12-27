三山造勢鳳山壓軸破十萬人 林岱樺感念父親哽咽落淚 展現團結勝選氣勢

三山合流氣勢如虹 林岱樺鳳山造勢人潮破表

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（27）日下午於鳳山舉辦「三山造勢」最終壓軸場，延續日前在岡山、旗山兩地掀起的高人氣浪潮，鳳山場一開場即湧入大批支持群眾，主持人宣布現場人數突破10萬人。從直播空拍畫面可見，主會場全數滿座，周邊道路與廣場人潮持續外溢，創下同場地民進黨高雄市長初選造勢活動人數新高，氣勢驚人。

林岱樺表示，「三山造勢」象徵高雄整座城市正在凝聚力量、團結向前，從大岡山、大旗美到大鳳山，代表高雄各地的鄉親共同為未來作出選擇。她強調，鳳山壓軸場不只是造勢，更是向全體市民宣示「團結勝選」的決心，迎向高雄下一個關鍵時刻。

廣告 廣告

回到自己25年前政治起步的鳳山，林岱樺登台致詞情緒格外激動。她指出，鳳山是她人生與政治歷程中最重要的起家厝，自己是高雄的女兒，更是真正的鳳山女兒，能在這塊熟悉的土地上舉辦最重要的大型活動，內心充滿感恩與責任。

致詞過程中，林岱樺談及父親、前鳳山市長林三郎的從政過往時數度哽咽落淚。她回憶父親常對她說的一句話：「政治人物若是無法解決人民的問題，就是對不起人民。」她表示，父親在市長任內，為了解決鳳山長年困擾的垃圾問題，承受極大壓力，卻始終選擇為城市付出，最終卻含冤入獄，直到過世都未能還清白。然而，時間證明了一切，林三郎留給鳳山的，是讓市民感念超過20年的政績與貢獻。

林岱樺表示，過去一年來，自己面對接連而來的打擊與考驗，在最困難、最絕望的時候，始終記住父親交代的八個字「不怨天、不怨命」。她強調，只要願意傾聽人民的心聲、感受市民的艱苦，腳踏實地、耿直努力地服務，天公伯一定會給認真打拚的人一個交代。

她指出，這次市長初選的行程，從大岡山、大旗美一路走回大鳳山，今天有超過十萬名鄉親站出來力挺，這份力量讓她既感動又感恩。林岱樺也特別提到，自己25年來從政，沒有派系、沒有山頭，始終靠的是基層鄉親的信賴與支持，從立法委員一路走到今天參選高雄市長，都是人民一步一腳印托付而來。

林岱樺也向現場與全體市民深深一鞠躬，感謝一路相挺的支持者。她懇託市民朋友，在關鍵的初選民調中支持「高雄自己的女兒林岱樺」，讓高雄人為自己的未來作出選擇，一起守護高雄、改變高雄。

本次鳳山造勢活動，邀集多位民進黨市議員以及破百個地方社團、民間團體到場力挺。即便天氣寒冷、上午一度飄著細雨，仍有大量民眾不畏風寒提前進場卡位，揮舞旗幟、高喊口號，以實際行動展現對林岱樺的信任與期待。群眾情緒隨著林岱樺登台推向最高點，現場不斷響起「加油」、「當選」的呼聲，為三山造勢系列活動畫下最具震撼力的句點，也展現林岱樺在高雄市長初選中的強勁氣勢。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）