三山＋白沙屯媽祖「四大女神」遶境！陳其邁扶轎…曝2方法領平安券

記者簡榮良／高雄報導

四大女神全到齊！岡山、旗山、鳳山五甲等地媽祖與苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」於今（6）日首度在高雄歷史性合體，在岡山壽天宮舉行「贊境賜福遶境」盛會，吸引數萬名香客追隨，一睹女神風采；市長陳其邁上午也親臨參香祈福、扶轎，更推出一萬份「媽祖平安券」，串聯商圈與攤商，領取2方法曝光！

三山＋白沙屯媽祖「四大女神」遶境，市長陳其邁上午也親臨參香祈福、扶轎，更推出一萬份「媽祖平安券」。（圖／翻攝畫面）

今年適逢岡山區「岡山壽天宮」創建313週年，高雄岡山、旗山、鳳山五甲等地媽祖與苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」今（6）日首度在高雄歷史性合體。市長陳其邁親臨參香祈福，扶轎起駕恭迎媽祖聖駕巡安。他表示，此次白沙屯媽祖蒞臨高雄，與旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮及岡山壽天宮媽祖一同駕臨岡山遶境賜福，是難得的重要宗教盛事，希望庇護高雄，也祈求國泰民安、風調雨順。

市府也與廟方合作推出面額50元的「媽祖平安券」，串聯商圈與攤商，希望信眾在信仰巡禮中感受高雄熱情，更能支持在地經濟。（圖／翻攝畫面）

陳其邁指出，市政府以大型演唱會規格全力支援，讓所有「媽祖粉絲」都能安心參與。市府也與廟方合作推出1萬份「媽祖平安券」，串聯商圈與攤商，每張折抵新台幣50元，每筆消費不限使用張數，但不得兌換現金，也不提供找零。使用期限：12月5日至12月9日。

今日可透過以下兩種方式獲得媽祖平安券：

1.在壽天宮廣場前販金處，購買金紙即贈送，數量有限，送完為止。

2.下午16時後，在廟埕廣場前開始發送，一人限索取一張，送完為止。

應援加碼：至樂購廣場，憑媽祖平安券，或樂購會員當日不限金額發票，並出示按讚追蹤樂購廣場臉書，就能兌換限定粉色點心一份（限量500份）。此外，憑媽祖平安券還可享指定櫃位優惠。

每張折抵新台幣50元，每筆消費不限使用張數，但不得兌換現金，也不提供找零。使用期限：12月5日至12月9日。（圖／翻攝畫面）

