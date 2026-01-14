三峽公車司機輾斃犬隻！沒下車直接跑了 下場曝光

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽日前傳出公車司機輾斃犬隻的事件，一名公車司機日前深夜行經三峽介壽路二段136巷口時，當場輾斃一支穿越路口的遊盪犬隻，而公車司機當下雖有注意到犬隻並煞車，但輾過犬之後，卻未停車查看，反而持續向前逃離現場，目擊民眾發現後報警尋求協助；而警方會同動保處人員共同查處，將依《動保法》交由司法機關偵辦，將面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科罰金新台幣20萬元以上，2百萬元以下罰金。

據了解，新北市動保處日前接獲三峽分局橫溪派出所通報，有民眾目擊一部公車，行經三峽介壽路二段136巷口時，輾斃遊蕩犬隻的事件，後續透過監視器追查，發現該犬隻時要穿越雙向車道，而公車雖有注意到犬隻並煞車減速，但仍持續前行並輾壓犬隻，事故發生後，駕駛並未停車查看，就離開現場。

監視器錄下公車輾斃犬隻瞬間。（圖／翻攝畫面）

動保處表示根據《動保法》第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，並依同法第25條第1款「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上，2百萬元以下罰金，本案已涉及刑事責任，後續將由司法機關依法偵辦。

動保處也提醒，近年仍發生多起遊蕩犬隻誤闖車道遭車輛撞擊事故，駕駛人如不慎撞及動物，應立即停車查看動物狀況，並通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，協助後續救援處置。若使動物受傷卻未即時通報並送醫救治，將涉嫌違反《新北市動物保護自治條例》第11條規定，依同條例第18條，可處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

新北市動保處表示，對於任何涉嫌違反動物保護法案件，將持續與警察機關通力合作，還原真相、追究責任，保障動物基本生命權，呼籲市民如發現動物受虐或緊急危害情事，應即通報1999市政專線或撥打1959動物保護專線，亦可使用「新北市動保即時通」App平台，共同守護動物福祉，打造安全友善、尊重生命的城市。

現場民眾協助在現場擺放三角錐示警。（圖／翻攝畫面）

