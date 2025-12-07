三峽化學工廠驚傳火警！上百警消馳援

▲三峽化學工廠驚傳火警，上百名警消前往馳援所幸無人傷亡。（圖／新北市消防局提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市三峽區一處化學工廠今（7）日下午3時許傳出火警，警消獲報後出動56車152人前往搶救，而內部疑似存放有醋酸、過氧化氫及氫氧化鈉，所幸並無人傷亡，但詳細起火原因還有待調查釐清。

新北市三峽區弘道路一處化學工廠今日下午3時許驚傳火警，警消獲報後出動56車152人前往馳援，在4時28分控制火勢，5時5分將火勢熄滅，過程中火勢燃燒化學品過氧化氫及保險粉，而內部也疑似存放醋酸及氫氧化鈉，所幸最後並無人傷亡。

