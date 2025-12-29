三峽國光公共托育中心開幕 提供45名嬰幼兒優質托育服務

（記者陳志仁／新北報導）位於三峽國光二期青年社會住宅的「三峽國光公共托育中心」，29日正式開幕，成為新北市第128家公托中心，也是三峽區第5間公托；可收托45名0到2歲嬰幼兒，提供平價且高品質的托育服務，減輕家庭育兒負擔。

圖／侯友宜強調，市府將持續評估增設公共托育中心，讓家長減輕托育壓力，在新北市安心成家，打造「育兒友善城市」的政策願景。（新北市政府新聞局提供）

新北市長侯友宜表示，新北市公共托育中心數量為全國之冠，明（115）年1月將於泰山、板橋再各增設一家公托，總數將達130家，打造完善托育環境；強調新北市在興辦社會住宅時，也善用附設公益空間，三峽國光公共托育中心為第7處進駐社宅的公托，並設有非營利幼兒園、長照日照中心及銀光咖啡館等多元設施，滿足全齡需求。

此次開幕的公托中心融合在地「藍染」美學，推動品德教育與親子共讀，並串聯周邊多元福利設施，結合社宅全齡共融，打造安心托育、幸福滿溢的育兒環境；承辦單位中華傳統文化教育推廣協會指出，中心空間設計融入三峽藍染工藝元素，並充分利用戶外露臺，設置觸覺草皮與嗅覺芳香植物，形塑五感美學環境。

新北市政府社會局局長李美珍補充，本托育中心收托45名0至2歲嬰幼兒，報名期間自114年12月29日下午2時30分起至115年2月3日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若報名人數超過收托名額，將於115年2月5日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。

