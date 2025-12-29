三峽國光公共托育中心開幕 新北第128家公托再添生力軍

▲三峽國光公共托育中心融入在地「藍染」美學，提倡品德教育、親子共讀，串聯周邊多元福利設施並結合社宅全齡共融，打造安心托育、幸福滿溢的育兒環境。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】位於三峽國光二期青年社會住宅的「三峽國光公共托育中心」今（29）日開幕，其為新北市第128家公托中心，也是三峽區第5間公托中心，可收托45名0到2歲嬰幼兒，減輕家庭育兒負擔，提供平價且高品質的托育服務。新北市長侯友宜表示，新北市公共托育中心數量為全國之冠，明（115）年1月將於泰山、板橋再各增設一家公托，總數達130家，打造完善的托育環境。

侯友宜說，新北市興辦社會住宅同時善用附設公益空間，三峽國光公共托育中心是第7處進駐社宅的公托中心，並設有非營利幼兒園、長照日照中心及銀光咖啡館等設施，滿足全齡需求。市府會持續評估增設公共托育中心，讓家長減輕托育壓力，在新北市安心成家。

今日開幕的三峽國光公共托育中心融入在地「藍染」美學，提倡品德教育、親子共讀，串聯周邊多元福利設施並結合社宅全齡共融，打造安心托育、幸福滿溢的育兒環境。承辦三峽國光公托的中華傳統文化教育推廣協會表示，中心空間設計結合三峽藍染工藝元素，並充分利用中心獨有的戶外露臺，設置觸覺草皮與嗅覺芳香植物，形塑五感美學環境。

社會局補充，本托育中心收托45名0-2歲嬰幼兒，報名期間為114年12月29日下午2時30分至115年2月3日下午5時止，可至「新北育兒資訊網」（https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/）填寫登記表單。若報名人數超過收托名額，將於115年2月5日上午10時公開抽籤，並於同日下午2時公告錄取名單。