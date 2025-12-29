三峽國光公托開放報名 收托45位0到2歲嬰幼兒

新北市長侯友宜今到三峽國光公共托育中心主持開幕記者會，與公托老師、孩子合影。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕「三峽國光公共托育中心」設在三峽國光二期青年社宅內，是新北市第7處運用社宅空間打造的公托中心、新北市第128家公共托育中心，也是三峽區第5家公托，今天正式開幕招生，共可收托45名0到2歲嬰幼兒，單名收費9000元，符托育補助資格者另有減免，今午2點半至明年2月3日下午5點開放民眾於「新北育兒資訊網」登記報名。

三峽國光公共托育中心是繼中和青年宅、新店央北中山、新店央北二路、土城員和、土城大安及中和安邦之後，第7處進駐社會住宅的公托中心。新北市長侯友宜今主持公托開幕記者會，他說，達成第128家公托目標後，團隊仍持續評估各區域需求及傾聽民意，預計明年1月將再於泰山、板橋區各增設1處公共托育中心，規劃更加完善且便民的服務設施，展現與家長並肩照顧下一代的決心，提供平價且高品質的托育服務。

中華傳統文化教育推廣協會承辦三峽國光公托中心，理事長傅麗娜表示，協會以「品德教育」為核心，中心空間設計結合三峽藍染工藝元素，並充分利用中心獨有的戶外露台，設置觸覺草皮與嗅覺芳香植物，形塑五感美學環境。支持幼兒自由探索。

輔仁大學兒童與家庭學系副教授陳姣伶表示，現在許多雙薪家庭生小孩會顧慮小孩無地方送托，市府現在活化空間、搭配社宅廣設托育場所，有助青年育兒，且社宅空間往往能提前規劃，不會讓師生遷就環境空間，品質具保障，且費用往往較私托低。

社會局說明，新北市公、私托整體可收托1.6萬人，若再結合居家托育服務，家外托育率已突破45%；局長李美珍表示，三峽國光公共托育中心若報名人數超出收托名額，將於明年2月5日早上10點公開抽籤，當天下午2點公告錄取名單，相關新北市公托中心訊息可到新北育兒資訊網查詢。

新北市長侯友宜與公托老師一同講故事。(記者黃政嘉攝)

三峽國光公托中心設計戶外露台，藉觸覺草皮與嗅覺芳香植物，形塑五感美學環境。(記者黃政嘉攝)

三峽國光公共托育中心班級空間。(記者黃政嘉攝)

