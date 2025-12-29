三峽國光公托 融入藍染美學

新北市第128家「三峽國光公共托育中心」29日開幕，新北市長侯友宜（前排右二）表示，新北市的公托或幼兒園愈蓋愈漂亮，承諾會持續努力增加非營利幼兒園，共同努力讓新北市父母找到好的托育環境。（柯毓庭攝）

新北市第128家「三峽國光公共托育中心」29日開幕，設置於三峽國光二期青年社會住宅內，可收托45名幼兒，公托融入在地「藍染」美學與提倡「品德教育、親子共讀」。新北市長侯友宜出席開幕活動表示，公托、幼兒園愈蓋愈漂亮，預期明年上半年新北市就有130間公托。

侯友宜表示，三峽國光公托是三峽區第5家公托，也是新北市第128家公托，更是第7個共構社會住宅的公共托育中心，明年上半年泰山跟板橋又會再蓋2間，所以在明年上半年，新北市就可以達到130間的公共托育中心。

侯友宜說，社會住宅在蓋的過程當中，一直納入公共托育中心、幼兒園、非營利幼兒園，甚至包括日照中心、銀髮咖啡廳，都是為了創造多元性質，打造能夠照顧老人、能夠照顧小孩的社會住宅。

侯友宜提到，新北市的公托或是幼兒園愈蓋愈漂亮，也愈來愈好，對孩子們照顧更好，讓父母可以減輕經濟負擔外，也很安心，承諾新北市會持續努力增加非營利幼兒園，共同努力讓新北市父母找到好的托育環境。

承辦三峽國光公托中心的中華傳統文化教育推廣協會理事長傅麗娜表示，協會以「品德教育」為核心，中心空間設計結合三峽藍染工藝元素，並充分利用中心獨有的戶外露台，設置觸覺草皮與嗅覺芳香植物，形塑五感美學環境。

傅麗娜表示，公托中心教學上採取「說給孩子聽、做給孩子看、請孩子練習說說看或做做看」的方式，支持幼兒自由探索。此外，協會特別編纂專用繪本與家長手冊，推動親子共讀，開幕當天更邀請輔仁大學兒童與家庭學系副教授陳姣玲運用手偶與親子互動書分享共讀技巧，深化親子親密感。

社會局長李美珍補充，三峽國光公共托育中心收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起開放網路報名，報名期間至民國115年2月3日下午5時止，家長可至社會局「新北育兒資訊網」填寫登記表單。若報名人數超出收托名額，將於2月5日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。