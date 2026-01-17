三峽奪命車禍！媽媽騎車載女兒碰撞大貨車 母死、女輕傷

社會中心／林奇樺報導

新北市三峽區今（17）日晚間發生一起死亡車禍，一名女子騎乘機車載著女兒行經路口時，與同向直行的大貨車發生碰撞，造成機車倒地，母女雙雙送醫，其中媽媽送醫後仍舊搶救不治。

三峽死亡車禍！媽媽騎車載女兒碰撞大貨車，母死女輕傷。（圖／翻攝畫面）

警方指出，事故發生於今日晚間6時05分，地點位在新北市三峽區復興路與隆恩街口（北大派出所轄區）。當時張姓女子（51年次）騎乘普通重型機車，搭載女兒周姓女子（77年次），沿復興路自鶯歌往三峽方向行駛，行經隆恩街口時，因不明原因，與同向直行、由許姓男子（56年次）所駕駛的營業大貨車發生碰撞。

警方表示，事故造成機車倒地，張女下半身出現大面積撕裂傷、周女受輕傷，兩人均由救護人員送往恩主公醫院急救。張女於19時02分因傷重失血過多，急救無效死亡

三峽死亡車禍，媽媽騎車載女兒碰撞大貨車，母死女輕傷。（圖／翻攝畫面）

警方說明，肇事大貨車駕駛許男持照正常，酒測值為0mg/L。警方獲報後已立即派遣交通分隊到場進行事故現場測繪，並由北大派出所同仁協助交通疏導與管制，同步通知鑑識人員到場採證，並已調閱相關路口監視器影像留存，以釐清事故原因。

警方指出，全案現由交通分隊整卷中，將報請檢察官相驗，肇事駕駛將依刑法過失致死罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

至於初步肇事原因分析，警方表示，鑑識人員已於現場採證完竣，肇事營業大貨車當時未載運貨物，初步排除超載情事，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

