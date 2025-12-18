三峽婦過馬路遭撞飛！多處骨折重創 23歲騎士挨重罰

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽一名蘇姓婦人，昨天（17日）一早出門拿藥，走行人穿越道上穿越橫溪路時，卻遭陳姓機車騎士撞上，導致蘇婦倒地不起，被送到醫院救治，經診斷頭部撕裂傷、身體多處骨折，至於陳姓騎士則是雙腳擦挫傷，2人均無生命危險，轄區三峽警方介入調查，陳男宣稱陽光太大未注意到蘇婦，確切車禍原因仍待釐清，陳男未禮讓行人部分，警方將依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年。

據了解，這起車禍發生在昨天（17日）上午8時許，23歲陳姓男子騎車載著朋友行經三峽區橫溪路往溪東路方向行駛，行經橫溪路40號前的行人穿越道時，卻直接撞上走在斑馬線上的68歲蘇姓婦人，導致蘇婦倒地不起。

監視器錄下的車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報派員趕抵現場時，發現蘇婦頭部受到創傷，全身多處骨折，緊急將她送往醫院救治，至於陳姓騎士則是雙腳擦挫傷，同樣協助他送醫救治，2人均無生命危險。

轄區三峽警方獲報到場時，陳姓騎士宣稱因陽光太大，未注意到走在斑馬線要過馬路的蘇婦，後續對他實施酒測，酒測值為0，確切車禍原因仍待釐清；未禮讓行人部分，警方將依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項「不禮讓行人因而肇事致人受傷」規定，對陳男開罰新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年。

救護車到場將傷者送醫。（圖／翻攝畫面）

