三峽學童遭隨機攻擊！33歲男沿路打火機燒門把 見學童出拳猛捶頭部

記者林盈君／新北報導

本月2日下午4時許，新北市三峽區永安街附近，發生學童遭隨機攻擊案件。當時一名33歲的男子，於騎樓處沿路用打火機燒門把，之後遇上一群剛剛放學的學童，該男子竟徒手攻擊其中1名學童。受害學童隨即報告老師，老師也緊急通報校方，並報警處理，事件發生後，許多家長也紛紛擔心孩子的安全。

新北市三峽區永安街附近，發生學童遭隨機攻擊案件。（圖／翻攝畫面）

據了解，前天下午4許，新北市三峽區永安街附近，有放學的學童遭隨機攻擊，33歲男子出拳猛捶學童頭部，校方不敢大意，隨即報警處理，而員警獲報後趕抵，該男子已離開現場。警方調閱監視器畫面，確認涉案男子疑為本轄區精神異常者，而受害學童及家屬，已對此提告傷害告訴，警方依法受理。

廣告 廣告

新北市三峽區永安街附近，發生學童遭隨機攻擊案件。（圖／翻攝畫面）

事發之後，員警於周邊巡邏時，發現男子的蹤跡，並將其帶回派出所偵辦，全案依違反刑法傷害罪，函送新北地檢署偵辦。警方指出，已連繫男子家屬並通知救護人員、衛生所人員，將其強制送亞東醫院就醫治療，並持續與衛生局保持聯繫，加強後續收治診療事宜。而警方也在校園周邊，加強巡邏勤務。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

旅館天花板崩落、水泥塊砸傷男！隔天賠小紅包了事 妻子怒炸：瞎爆了

台東成功漁港吊車翻覆！受困工人釀1死1傷悲劇 翻覆瞬間驚悚畫面曝光

排除車禍事故！宜蘭暖警細心蹲地撿玻璃 網友感動大讚：台灣最美風景

台東成功漁港吊車翻覆！車身傾斜、吊臂垂入海 1人無生命跡象待救援

