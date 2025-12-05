三峽山區遭非法傾倒廢瀝青 廠商遭環保局開罰送辦

新北市三峽插角山區日前遭非法傾倒廢瀝青，市府環保局查出某營造公司未取得廢棄物清除處理許可，將瀝青刨除料隨意堆置於農地上，違反《廢棄物清理法》已移請司法機關偵辦。

三峽區插角山區遭人棄置瀝青刨除料。（圖／翻攝畫面）

環保局調查，該公司承攬市府農業局農路改善維護工程，未依合約規定將工程刨除廢瀝青棄置在私人農地上填平，且未取得廢棄物清除等相關許可文件，非法傾倒廢棄物，已違反廢棄物清理法。

環保局會同農業局及三峽警分局2日前往現場聯合會勘，發現契約書載明該公司應循合法方式將刨除的瀝青清運再生利用，現場要求業者立即處置，將瀝青全部清理運至合法場所，並依違反《廢棄物清理法》第27條規定告發要求限期改善，未改善將連續處罰，另依法移請檢調機關偵辦。

環保局呼籲，民眾若發現有汙染情事或可疑不法清運車輛及機具傾倒廢棄物，可撥打1999市政服務專線檢舉，共同維護環境整潔。

