三峽慈少班戶外教學 輔具維護惜福愛物

為了讓孩子在生活中實踐慈悲、提升團隊合作與生活能力，三峽慈少班的38位親子，在慈濟志工的帶領下，前往新竹靜思堂，學習輔具的維護整理，並透過親自動手做，理解「物命延續、善循環」的精神。

慈濟志工 方奇輝：「我們最主要就是說 ，希望被照顧者能夠，在家能夠預防他跌倒 ，所以會有這個護欄 就是要保護他。」

志工解說電動醫療床兩側護欄的作用，三峽慈少班的親子們，聚精會神地聽著，這堂戶外教學課，從新北移師到新竹靜思堂來上。

廣告 廣告

家長 劉昱昇：「人總會經過這個生老病死，你們這邊就是有提供這些，有關長照的設備(輔具)，讓我們去學習 雖然來沒幾分鐘 ，可是我就覺得說 受益非常地大了。」

授課的講師，是新竹環保輔具平台的志工群，孩子們從認識輔具的種類，到學習如何清潔，最後還要親自動手學換輪椅的輪胎。

三峽慈少班學員 劉璐潔：「我學到怎麼組裝那個輪椅的輪胎，然後還有(如何)清潔那個輪椅。」

三峽慈少班學員 張鴻達：「透過這個回收的東西(輔具)， 然後我們把它做成還是可以用，就把它當成是新的東西(輔具)，然後再送給那些(需要的)家庭，可以減少他們的負擔。」

除了孩子有收穫，陪同而來的家長，更得到了有利於自己工作的訊息。

家長 王青玉：「我在做居服員 我跟我的案家，去醫院的時候 也是聽到，醫護人員會說 你們出院了之後，如果需要什麼(輔具)，可以跟慈濟申請 ，慈濟真的 就是可以申請免費(輔具)，然後今天來還看到 才發現，原來(輪椅)輪胎也不用錢，也可以免費讓人家更換，我覺得真的是很偉大。」

這是一堂最貼近生活教育的課程，孩子們不僅學到維護輔具的技能，也培養同理心與善念。

更多 大愛新聞 報導：

北.宜有感降溫 東台灣局部陣雨

桃園首場溫馨座談 與上人對話談關懷實踐

