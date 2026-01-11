三峽拜票 蘇巧慧：聚合不同人才打造愈強的團隊 是未來世代最需要的領導人
〔記者黃政嘉／新北報導〕民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今早帶領「新北隊」到三峽市場，和多位土樹三鶯區的同黨籍議員與議員參選人掃街拜票，爭取民眾支持，有支持者興奮高舉手勢和蘇巧慧互喊「加油！」，蘇巧慧說，「誰能聚合各方面不同的人才，打造愈強的團隊，會是未來世代最需要的領導人」，感謝身邊隊員與她努力同行。
今與蘇巧慧一同掃街拜票的「小雞」群，包括新北市議員廖宜琨，林銘仁、卓冠廷、彭一書，還有土樹三鶯區的議員參選人高乃芸、朱誼臻、吳昇翰，「新北隊」沿著民生街，一路向市場攤位、店家提前拜年，蘇巧慧開心微笑沿路發放菜瓜布，和鄉親連說「早安」、「謝謝支持」，卓冠廷則發放「超級馬力」新春春聯，和鄉親同享喜悅。
蘇巧慧表示，今天是這系列過年前向鄉親拜年的第7場行程，她非常高興來到三峽市場，讓鄉親一起認識這些認真的議員與參選人，大家一起出來掃市場，就是希望在農曆年前一起發放小物，菜瓜布可以在大掃除時用得上，除舊布新，同時也跟大家問好，希望新的1年都能開開心心，一起為土城、樹林、三峽、鶯歌等地區來努力。
蘇巧慧也說，「我真的很感謝身邊的這些議員與參選人，其實真的不是我帶他們，而是他們都願意跟我站在一起，跟市長候選人站在一起，成為一個最強的團隊。我想這個時代，沒有一個個人的英雄，而是愈好的團隊、愈強的團隊，有各方面不同的才能、強項與創意的人能聚合在一起，誰可以打造出這樣的一個團隊，我想會是未來世代最需要的領導人。」
更多自由時報報導
F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光
停砍年金新法 銓敘部：18萬退休公教替代率重審
館長嗆斬首被起訴要求總統出庭 賴清德直球回應：被告才需出席
陳菁徽被批未利益迴避 他列時間軸批陳「修法同時還任職生醫董事」
其他人也在看
獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元
獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
好羨慕！機器人催生「科技薪貴」 北京工程師月領超11萬元
隨著大陸人形機器人、具身智能等新興AI產業快速發展，催生出一批新興「科技薪貴」。據北京市政府人力資源和社會保障局昨（9日）發布《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告》顯示，機器人系統工程師、機器人電氣工程師、具身智能算法工程師等月平均薪酬中位數超2.5萬元人民幣（約11.3萬元新台幣）。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
影／彰化家扶童心鞋力用愛扶家 累計送出逾1.3萬雙新鞋伴弱勢兒少前行
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化家扶於今（10）日舉辦「彰化家扶用愛扶家60載 2026無窮世代—『童互傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
林淑芬批未利益迴避 陳菁徽宣佈即起不參與涉及代理孕母條文審查
立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？對此，陳菁徽今天發表聲明，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 330
菲律賓大型「垃圾山」崩塌！多人遭活埋
[NOWnews今日新聞]菲律賓宿霧市郊區的比納利夫（Binaliw），一處垃圾掩埋場，當地時間8日下午發生崩塌事故，數十人逃生不及而慘遭活埋。雖然救援人員努力搜救，但截至發稿時間為止，已知至少4人死...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 4
2026刷卡攻略2／國內3.5%、國外4.5%還找得到 2026信用卡現金回饋懶人包
2026年市場真正「現金回饋、好用又直觀」的信用卡已屈指可數。過去動輒無上限的高現金回饋幾乎退場，銀行更傾向以條件式回饋與帳戶綁定，精準控制成本。不過，對不想研究點數兌換、只想把回饋當現金花用的小資族而言，市場上仍有少數值得關注的選擇。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 1
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機
雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」1/10獎號一次看
台彩今（10）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：．今彩539：11、25、26、34、38。．39樂合彩：11、25、26、34、38。．3星彩：396。．4星彩：6台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
新故鄉願景》走讀中央市場 轉型吸國際客
屏東市中央市場興建於1957年，由4座商場共構而成，裡頭民生物品、飲食雜貨、高級百貨一應俱全，它見證庶民經濟的光輝時期，也與所有傳統市場一樣，在走過一甲子後凋零沒落，但有一群人至今不放棄地嘗試各種可能，陪它轉型、重振風華，近年走讀活動不僅愈辦愈盛大，更愈趨國際化。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
影／2024年後首發！俄對烏克蘭射榛樹導彈
[NOWnews今日新聞]烏克蘭首都基輔當地時間9日凌晨，遭遇俄羅斯新一波無人機和導彈襲擊，造成人員傷亡。此外，俄羅斯還於8日深夜，向烏克蘭西部、距離波蘭邊境僅約60公里的利沃夫（Lviv），發射高超...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
甜蜜陷阱？1杯手搖恐換5年後情緒炸裂 權威醫：「糖爆炸」搞瘋你的大腦
心情不好，不一定是壓力太大，很可能是你吃得太甜了！這聽起來或許讓人感到有些不可思議，因為每當人們感到崩潰、煩躁或疲倦時，腦海中浮現的第一個念頭往往是「我需要來杯全糖珍奶」或「吃個甜點療癒一下」。但科學研究與醫學權威正發出警訊：這些看似救命的甜食，可能正是讓你情緒炸裂的罪魁禍首。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
與中國打交道不能心存幻想 石平：那是沒人性的政權｜#鏡新聞
正訪問台灣的日本參議員石平，今天（1/9）痛批中國共產黨是流氓沒有人性，因此跟中國打交道不能心存幻想，更認為中國所謂的「對話」，都是瓦解和欺騙對方的手段，像是歷史上兩次國共對話，受騙上當的都是當時的國民黨。而石平也特地接受鏡新聞獨家專訪，詳細精采內容，請鎖定今天（1/9）晚間8點的「有話鏡來講」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「加開零食會」陪邱議瑩夜市吃播 現場簽名會吸大批熱情粉絲
[Newtalk新聞] 立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨(8)日合體高雄市長參選人邱議瑩，在初選民調倒數前3天，選在高雄瑞豐夜市舉行戶外吃播、發放年曆，現場湧入大批熱情粉絲，光是簽名會就持續一小時半。不僅民眾跟邱議瑩爭相合照、自拍，喊「要跟未來市長合照」，還有人拿出邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名，顯見她在年輕族群的高人氣。 活動過程笑聲不斷，立委沈伯洋更當場「自爆」體重直線上升的祕密。他笑說「我最近吃的東西，大概有80%都是議瑩姐餵的，另外20%來自楚茵，所以變胖真的不是沒有原因。」一句話讓現場笑翻，也展現彼此之間的好交情。 除了爆料體重祕辛，撲馬也許下心願，希望2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食，笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐，剛好都是未來的市長」，幽默發言引起支持者熱烈回應。 直播中也聊到沈伯洋陪同邱議瑩車掃的趣事。黃捷笑說：「撲馬最不擅長的事情就是車掃。」吳沛憶隨即加碼爆料，表示沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程，「我整路都在幫他介紹他是誰。」邱議瑩也接著笑說，自己下午同樣不斷向民眾介紹「這位是沈伯洋」，但發現有些人一聽到名字就立刻對著他揮手，現場氣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國新對外貿易法3/1實施 強化反制能力
（中央社記者張淑伶上海9日電）3月1日起，中國將實施新修訂的對外貿易法，其中強化了外國在貿易領域對中國制裁時，中方相應的反應措施；對於協助規避制裁措施的個人和實體，也會施以處罰。中央社 ・ 2 天前 ・ 發表留言
幼兒園虐童案5／教保員遭苛待低薪血汗 準公共幼兒園品質良莠不齊
園所苛待教師 孩子成出氣筒台灣生育率全球最低，2到5歲的幼兒入園率高達近9成，然而，是什麼樣的困境，讓充滿愛心的幼教理想崩壞？教保員真的這麼壞嗎？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
重機行經路口擦撞停讓騎士 再失控撞救護車
台北市大安區發生一起車禍，一輛重機 在行駛途中，先是不小心擦撞到停讓 救護車 的騎士，然後再失控 撞上救護車，現場最新狀況。 #重機#擦撞#撞救護車東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 2
馬國新山經藏演繹 跨越年齡充滿法喜
相隔多年，慈濟新山支會再次舉辦經藏演繹，舞台上不只是一場演繹，更讓許多初次參與的新進志工，在投入的過程中收穫滿滿感動，以及年青人的加入，打破經藏演繹、多由年長者擔綱的刻板印象，也為兩千五百年前的佛...大愛電視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言