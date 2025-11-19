三峽搶案！竟是「北聯幫」成員 假賣幣真劫財

北聯幫成員假賣幣，竟搶奪30萬拔腿狂奔。（圖／TVBS）

新北市鶯歌火車站旁發生一起搶案，背後竟是三名北聯幫成員假藉虛擬貨幣交易名義，實則行搶。他們趁面交時搶走被害人90萬元現金，過程中被害人拉扯奪回50萬元，嫌犯逃亡時又掉落10萬元，最終僅得手30萬元。警方發現這是一起分工精密的集團犯案，嫌犯們不斷變裝、換車製造斷點，最終全數落網。而被害人雖遭搶劫，但因與私人幣商交易違法，也被依洗錢防制法函送偵辦。

當天36歲賴姓被害人帶著90萬元現金，前往新北市鶯歌車站旁的停車場與網友進行虛擬貨幣交易，卻不料遭到搶劫。過程中被害人奮力拉扯，成功奪回50萬元，而嫌犯在逃亡過程中又掉落了10萬元，最終三名嫌犯僅得手30萬元，平均每人分得10萬元。這起搶案背後是一個精心策劃的犯罪行動。三名北聯幫成員先在板橋密謀，再一同前往鶯歌實施犯案。他們分工明確，張姓主嫌在距離現場約50公尺處監控情況，李姓嫌犯負責搶劫，搶劫完握裝有30萬現金的白色袋子，頭也不回地拔腿狂奔。而劉姓男子則駕駛一輛黑色BMW在路口等待，車子停在馬路中央打著雙黃燈準備接應，待李姓嫌犯小跑步上車後才駛離現場。

犯案後，三人再度分開，分別搭車到台北市萬華的刺青店聚集。他們沿路不斷變裝，換車製造斷點，以為計畫縝密能夠逃脫法網。然而，警方循線追查，不到三小時就逮捕了兩名嫌犯，另一名逃到高雄的嫌犯也被逮捕。這起搶案也衍生出案外案。被害人雖然是搶案的受害者，但因為與私人幣商交易虛擬貨幣觸法，所以也被依洗錢防制法函送偵辦。最終，警方成功瓦解這個黑幫詐騙集團。

