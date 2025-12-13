三峽最高最美聖誕樹登場 臺北大學攜手社區點亮「北大耶誕城」

%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E7%9A%84%E8%81%96%E8%AA%95%E6%A8%B9%E7%82%BA%E4%B8%89%E5%B3%BD%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%9C%80%E7%BE%8E

【記者王志誠、周貞伶／新北報導】

隨著聖誕節即將到來，邁入第八年的臺北大學聖誕點燈活動，在三峽校區中央草坪舉辦點燈儀式。今年在校友們募資下，換上高達十五公尺全新聖誕樹，這也是三峽最高最美的聖誕樹。同時，臺北大學結合遠雄八大社區共同點燈，燦爛燈光從校園延伸至學勤路，共同閃耀北大特區，打造「北大耶誕城」。

由於原有的聖誕樹鋼骨結構已經老化，因此今年校方向校友們募款更換聖誕樹。今年點燈活動由臺北大學與校友總會共同主辦，遠雄八大社區、中華卓越領袖全人發展協會、新北市北大光榮扶輪社協辦，並廣邀師生校友、臺北聯合大學系統各校貴賓、在地居民和機關團體共同點燈，迎接一年一度的歡慶時刻。配合周邊遠雄各社區響應點燈，共同以大學城的整體意象，型塑一個以臺北大學為核心的北大耶誕城概念。

回顧歷年聖誕點燈活動，從起初的小型管樂團演出，到二０二三年加入龍埔國小管樂團，以及遠雄八大社區共同響應點燈。校長林道通認為，點燈活動展現校方與社區間的深厚關係，共構社區與大學的互動網絡。

今年的聖誕點燈，加入更多校友資源挹注，持續臺北大學對實踐大學社會責任的承諾，緊密地和社區、在地結合。臺北大學是全國第一個以「大學城」理念整體規劃設計的校園，更是新北地區重要的大學城。聖誕點燈不只是一個年度儀式，更是構築大學城整體意識，使臺北大學師生、校友，一起和三峽共榮、共好的企盼。

校友總會理事長許明仁表示，聖誕點燈已成為臺北大學重要的年度盛事，這棵嶄新的聖誕樹，不僅是校友們對母校的心意，也代表北大人送給三峽在地的一份祝福。

活動當日舞台節目與社區餐車同步開展，現場有鳶聲合唱團、熱門舞蹈社、韓國文化研究社、北大國際學生演唱，也特別邀請龍埔國小管樂團輪番演出，展現校園多元文化與在地青年活力。演出內容從經典耶誕歌曲到熱舞表演，讓大小朋友都能在音樂中感受節慶氣氛。

今年也特別推出社群打卡、摸彩活動，民眾打卡可獲得精美小禮物，也能參與抽獎，校園人氣吉祥物「大北」也在現場與民眾同樂，吸引許多人合影。

北大特區周邊發展快速，居民、商家與校園息息相連，聖誕點燈不只是校園活動，而是大學主動走向社區，與居民共享生活文化的重要實踐。透過燈光、音樂與節慶氣氛，拉近校園與社區距離。未來校方仍將持續深化與地方互動，共同推動永續、友善的「臺北大學城」願景。