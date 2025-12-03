三峽最高聖誕樹亮相 臺北大學打造「北大耶誕城」

臺北大學聖誕點燈吸引眾多民眾參與(去年活動照片)。(圖:臺北大學提供)

隨著聖誕節來臨，邁入第八年的「臺北大學聖誕點燈」活動，十二月十三日將在三峽校區中央草坪盛大登場。今年校方在校友募資支持下，首次換上全新十五公尺高聖誕樹，並與遠雄八大社區共同響應點燈，璀璨燈海預計從校園一路延伸至學勤路，打造期間限定的「北大耶誕城」，這棵聖誕樹是三峽最高的實體聖誕樹，成為北大特區聖誕季最亮眼的新景點。

校方三日表示，多年來，臺北大學已和社區緊密結合，結合政府機關、在地社團和商家，一起舉辦各項活動。每年從綠茶季、櫻花祭、玩具節、紅茶季、老大人音樂節、管樂節到聖誕點燈，邀請社區居民同歡，這些活動所強調的地方創生、社區共榮和永續發展，皆由臺北大學和當地社團共同建構，不但是臺北大學深入社區、履踐大學社會責任的目標，同時也是承諾。

今年點燈活動以「聖誕之光 北大綻放」為主題，由臺北大學與校友總會共同主辦，並結合遠雄八大社區、新北市北大光榮扶輪社、中華卓越領袖全人發展協會，校方今年特別擴大邀請規模，除了全校師生、校友，更廣及政府單位、相關大專院校和社區居民，在聖誕樹下一同迎接年度佳節。

活動當天將有鳶聲合唱團、熱門舞蹈社、韓國文化研究社、北大國際學生表演，更邀請鄰近龍埔國小管樂團等接力演出，從經典聖誕曲到熱力舞蹈，節目內容豐富多元。現場也規劃餐車、美食市集、打卡送禮活動與抽獎，深受大小朋友喜愛的校園吉祥物「大北」也將現身與民眾同樂。