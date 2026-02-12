三峽河自行車道老舊鋪面更新 春節騎遊河濱更安全舒適
位於三峽河左岸、介於三角湧大橋至三峽礫間之間的自行車道，自105年啟用以來即為環島自行車道的重要通行動線，其中鄰近三角湧大橋部分路段亦配合捷運三鶯線工程施工。為提升整體通行安全與騎乘品質，新北市高灘處與捷運局跨機關協調合作，辦理自行車道鋪面改善工程，工程已於115年2月10日順利完工，讓民眾在春節連假期間，無論步行或騎乘自行車，都能安心暢行河濱。
高灘處長黃裕斌表示，新北市政府近年持續投入資源優化河濱自行車道系統，打造安全、友善且具永續精神的騎乘環境，鼓勵市民以自行車作為休閒與通勤工具。原三峽河左岸自行車道部分路段鄰近河岸，因長期使用及地質因素出現不均勻下陷情形，另三峽礫間至龍埔堤防間亦缺乏照明設施。且針對下陷路段進行地質改良，同時增設13盞路燈並完成老舊鋪面更新，有效提升夜間照明及行車、行走的安全。
住在三峽民生街的林媽媽分享，平時常帶孩子們到三峽礫間周邊散步，但過去因道路老舊、夜間照明不足，人潮稀少，晚飯後只能改往龍埔堤防自行車道活動。此次市府重新鋪設道路並增設照明後，不僅環境明亮安全，也讓周邊居民多了一處適合夜間散步與親子休閒的好去處。
黃裕斌指出，除完成三峽河左岸自行車道改善外，高灘處近期也陸續完成樹林區館前路與八德街口、新莊區重新堤外道路、二重疏洪道疏洪八至十路周邊，以及成蘆橋周邊等多處自行車道及車行道路老舊鋪面更新工程，並同步改善以往易積水問題，全面提升道路平整度與騎乘舒適性。未來將持續盤點園區內待優化路段，逐步改善通行品質，打造更安全、順暢的河濱動線。
高灘處說，新北河濱公園擁有全台最長218.06公里的自行車道系統，並已與北北基桃完整串聯。今年春節連假長達9天，邀請民眾走進新北河濱公園，騎乘自行車、從事各項休閒運動，感受河濱建設成果，享受輕鬆自在的低碳春節假期。
