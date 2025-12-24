三峽清潔隊場區遭闖！2 男翻牆「接力丟垃圾」當場遭逮

三峽清潔隊場區遭非法翻牆闖入場區。（新北市環保局提供）

三峽區清潔隊隆恩街隊部23日凌晨近2時遭人惡意丟棄大量廢棄物，環保局巡邏保全發現，立即報警並通知清潔隊稽查人員，隨即抓到2名非法入侵人員。環保局稽查科重案組執行破袋稽查，發現裝潢廢棄物外，大多屬家戶垃圾，懷疑有非法收運廢棄物行為，環保局除對民眾非法入侵的行為提告外，亦依《廢棄物清理法》移送偵辦。

環保局表示，三峽區清潔隊為了便民，於隆恩街隊部設置垃圾收運定點，現場放置垃圾子車，民眾可在上午8點至下午5點開放時間內交付一般垃圾及應回收廢棄物，非開放時間不得任意棄置廢棄物。

現場遭棄置多包廢棄物。（新北市環保局提供）

23日凌晨，保全人員巡邏時發現有2人將車上多包廢棄物，透過接力翻過矮牆及大門，丟棄在場內的子車及垃圾車上，保全隨即報警，警察到場時仍持續丟棄中，警方當場逮捕2人，帶回北大派出所偵辦。

環保局表示，為釐清本案細節，23日上午派員破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，部分廢棄物甚至使用專用垃圾袋掩人耳目，破袋發現該批垃圾包含裝潢廢棄物以及家戶垃圾。

環保局說，本案未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已依《廢棄物清理法》第41條及第46條規定移請檢調機關偵辦，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科最高1500萬元以下罰金；另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依《刑法》306條提告，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

