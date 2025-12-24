三峽清潔隊場區遭非法闖入接力丟棄廢棄物 環保局怒告非法入侵並移送檢調偵辦

三峽清潔隊場區遭非法翻牆闖入場區（新北市環保局提供）

兩名非法入侵人員接力丟棄大量廢棄物（新北市環保局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市環保局巡邏保全於昨(23)日凌晨1點50分，發現有民眾非法入侵三峽區清潔隊隆恩街隊部丟棄大量廢棄物，隨即報警並通知清潔隊稽查人員，當場將兩名非法入侵人員帶至警察局做筆錄。環保局稽查科重案組於昨（23）日一早抵達現場執行破袋稽查，發現裝潢廢棄物外，大多屬家戶垃圾，懷疑有非法收運廢棄物行為，環保局除針對民眾非法入侵的行為提告外，亦依廢棄物清理法移送偵辦。

新北市環保局表示，三峽區清潔隊為了便民，於隆恩街隊部設置垃圾收運定點，現場放置垃圾子車，民眾可在上午8點至下午5點開放時間內交付一般垃圾及應回收廢棄物，非開放時間不得任意棄置廢棄物。23日凌晨保全人員巡邏時發現有2人將車上多包廢棄物，透過接力翻過矮牆及大門，丟棄在場內的子車及垃圾車上，保全隨即報警，警察到場時仍持續丟棄中，因此當下立即將2人帶回北大派出所偵辦。

稽查人員執行破袋稽查確認廢棄物來源及可疑對象（新北市環保局提供）

環保局指出，爲釐清本案細節，稽查人員立即於23日上午派員進行破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，部分廢棄物甚至使用專用垃圾袋掩人耳目，破袋發現該批垃圾包含裝潢廢棄物以及家戶垃圾。環保局現正查證中，本案未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已依廢棄物清理法第41條及第46條規定移請檢調機關偵辦，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣一千五百萬元以下罰金；另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依刑法306條提告，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

環保局強調，決不容許此類惡劣事件再次發生，環保局除依法查處外，情節重大者將移送檢調偵辦，呼籲不法業者切勿心存僥倖，民眾若發現違反環保法令情事，可立即撥打新北市政府1999專線，環保局將依法嚴懲絕不寬貸。