三峽清潔隊遭非法入侵！2人接力翻牆丟20包垃圾

新北市三峽區清潔隊隆恩街隊部昨日凌晨1點50分遭2名民眾非法入侵，接力翻越矮牆及大門丟棄大量廢棄物。巡邏保全發現後立即報警，警方到場時2人仍持續丟棄，當場將其帶回北大派出所偵辦。環保局稽查科重案組於23日上午執行破袋稽查，發現約20餘大包廢棄物，包含裝潢廢棄物及家戶垃圾，懷疑涉及非法收運廢棄物行為。

現場遭棄置多包廢棄物。（圖／新北市政府）

環保局表示，三峽區清潔隊為便民於隆恩街隊部設置垃圾收運定點，現場放置垃圾子車，民眾可在上午8點至下午5點開放時間內交付一般垃圾及應回收廢棄物，非開放時間不得任意棄置廢棄物。23日凌晨保全人員巡邏時發現有2人將車上多包廢棄物，透過接力翻過矮牆及大門，丟棄在場內的子車及垃圾車上。

廣告 廣告

三峽清潔隊場區遭非法翻牆闖入場區。 （圖／新北市政府）

環保局指出，為釐清本案細節，立即於23日上午派員進行破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，部分廢棄物甚至使用專用垃圾袋掩人耳目，破袋發現該批垃圾包含裝潢廢棄物以及家戶垃圾。環保局現正查證中，本案未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務。

兩名非法入侵人員接力丟棄大量廢棄物。（圖／新北市政府）

環保局表示，已依《廢棄物清理法》第41條及第46條規定移請檢調機關偵辦，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣一千五百萬元以下罰金。另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依刑法306條提告，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

環保局強調，決不容許此類惡劣事件再次發生，環保局除依法查處外，情節重大者將移送檢調偵辦，呼籲不法業者切勿心存僥倖。民眾若發現違反環保法令情事，可立即撥打新北市政府1999專線，環保局將依法嚴懲絕不寬貸。

延伸閱讀

宜蘭大同鄉地震「呈南北兩群」 郭鎧紋：南群活動密集

每天跑廁所20次！ 35歲科技男頻尿 肉毒桿菌注射改善

別亂撿！「劇毒僧帽水母」大量擱淺台東海岸 誤碰恐致命