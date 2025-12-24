三峽清潔隊遭非法入侵！2人接力翻牆丟20包垃圾
新北市三峽區清潔隊隆恩街隊部昨日凌晨1點50分遭2名民眾非法入侵，接力翻越矮牆及大門丟棄大量廢棄物。巡邏保全發現後立即報警，警方到場時2人仍持續丟棄，當場將其帶回北大派出所偵辦。環保局稽查科重案組於23日上午執行破袋稽查，發現約20餘大包廢棄物，包含裝潢廢棄物及家戶垃圾，懷疑涉及非法收運廢棄物行為。
環保局表示，三峽區清潔隊為便民於隆恩街隊部設置垃圾收運定點，現場放置垃圾子車，民眾可在上午8點至下午5點開放時間內交付一般垃圾及應回收廢棄物，非開放時間不得任意棄置廢棄物。23日凌晨保全人員巡邏時發現有2人將車上多包廢棄物，透過接力翻過矮牆及大門，丟棄在場內的子車及垃圾車上。
環保局指出，為釐清本案細節，立即於23日上午派員進行破袋稽查，現場棄置廢棄物約20餘大包，部分廢棄物甚至使用專用垃圾袋掩人耳目，破袋發現該批垃圾包含裝潢廢棄物以及家戶垃圾。環保局現正查證中，本案未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務。
環保局表示，已依《廢棄物清理法》第41條及第46條規定移請檢調機關偵辦，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣一千五百萬元以下罰金。另針對非法入侵建築物行為，將向北大派出所申請依刑法306條提告，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
環保局強調，決不容許此類惡劣事件再次發生，環保局除依法查處外，情節重大者將移送檢調偵辦，呼籲不法業者切勿心存僥倖。民眾若發現違反環保法令情事，可立即撥打新北市政府1999專線，環保局將依法嚴懲絕不寬貸。
延伸閱讀
宜蘭大同鄉地震「呈南北兩群」 郭鎧紋：南群活動密集
每天跑廁所20次！ 35歲科技男頻尿 肉毒桿菌注射改善
別亂撿！「劇毒僧帽水母」大量擱淺台東海岸 誤碰恐致命
其他人也在看
能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」
台灣光電產業正面臨存亡關鍵時刻！太陽光電產業七大公協會於22日發出沉重警訊。業界直指，今年不僅飽受天災與輿論抹黑之苦，近期立法院倉促修訂《環評法》更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
早上第1杯水別喝！譚敦慈曝正確煮水時間 警告2種水喝進毒素
「多喝水有益健康」幾乎是老生常談，但你知道嗎？煮水也藏著不少學問。水雖看似透明潔淨，卻可能暗藏塑膠微粒、重金屬與永久化學物質PFAS等危機。護理師譚敦慈提醒，選對煮水時間與方式，才能有效降低化學物風險健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
冷氣團挾水氣襲台！粉專曝「最凍時刻」：挑戰今冬最有感
今（24）日東北季風稍增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已將本日會抵達的冷空氣正式升格為「冷氣團」，預計今日晚上至週末會是影響最大的時段，「冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
全台急凍！聖誕節冷氣團強襲「又濕又冷」 低溫跌破9度
把握最後好天氣！氣象專家林得恩指出，明（24）日起東北季風增強，北部與東北部氣溫驟降，到了聖誕節當天將有更猛烈的冷空氣南下，全台急凍，低溫恐跌破9度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
濕冷型冷氣團報到！最低溫急凍12℃ 「半個台灣」都有雨
今（24）日是平安夜，一年一度的聖誕節即將到來，但天氣也即將迎來大變化。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，明日將有一波「濕冷型冷氣團」抵達，各地將快速起風、降溫，當晚就將達到本次轉冷之最低溫，不過依照目前資料來看，跨年（31日）至元旦（1日）天氣應該會逐漸回暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
今晚變天「明全台有雨」挑戰強烈大陸冷氣團！ 低溫下探10度
中央氣象署指出，今天（24日）晚上開始變天，首先從北部及東半部開始降雨，桃園以北、宜蘭有局部較大雨勢機率，明天全台都有降雨機率。氣象專家吳德榮指出，明天（25）開始一連3天台灣被冷空氣壟罩，本島最低溫恐怕會下降到只剩10度。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
全台濕凍！冷氣團強襲周四全台降雨 低溫跌探 12 度
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（24）天示警，今晚起水氣將顯著增多，受東北季風增強及冷氣團接力影響，雨區 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
聖誕假期又濕又冷！冷氣團報到低溫下探9度 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，明(24)天北台灣氣溫開始下降，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，25、26日為最冷的時間點，預估強度挑戰「大陸冷氣團」等級，北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，金馬低溫下探9度，北台也只有13度，且北部和東半部雨勢明顯，預計這個聖誕假期將又濕又冷。 「林老師氣象站」指出，明日起北部及東北部氣溫開始下降；25、26日更強冷空氣南下，也是這波冷空氣最冷的時間，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級，中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，中部以北及宜蘭地區攝氏13至15度，南部及花東地區攝氏15至17度，澎湖地區攝氏16度、金門及馬祖地區攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。 另一方面，水氣方面也明顯增多，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲天氣。目前，不管是歐洲或是美國數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷。查看原文更多Newtalk新聞報導銀新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下午起冷空氣報到！明恐跌破10度 專家：濕冷模式啟動
中央氣象署於今晨3時許發布濃霧特報，今日清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高雄已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。氣象署也在今晨4時許發布陸上強風特報，因東北風增強，今日上午至明晚（25日）蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
一週兩波冷空氣來襲！周五恐探10度 跨年連假北東轉濕涼降雨機率高
氣象署表示，隨著東北季風增強，明日桃園以北及東北部將有短暫降雨，並可能出現局部較大雨勢，其他地區則以多雲到晴為主。入夜後水氣增多，北部、東半部、東南部及恆春半島將出現局部降雨，中南部山區亦有零星降雨機會。氣溫方面，明日中部以北及東北部預測低溫落在16至18度...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 2
聖誕節下探10°C！迎入冬第2波冷氣團 高山有望降雪
【高沛生／綜合報導】氣象專家指出，東北季風減弱，各地晴朗回暖，但明天下午起冷空氣南下，北台灣率先變天轉涼。週四至週六冷空氣影響最明顯，北部、東部轉為濕冷型態，平地低溫有機會下探10°C，強度具備發展為入冬第2波大陸冷氣團的條件。另高山雪線下探至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖大山等地，若水氣配合，將有零星降雪機率。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
SpaceX 全面回收上路、一圖表看懂火箭技術差異、台廠供應鏈優勢浮現
[Newtalk新聞] 根據TrendForce最新研究，由於Starlink部署衛星星系需求上升，加上美國太空軍(US Space Force)定期發射國防衛星需求，太空廠商SpaceX已從部分回收火箭技術，轉往全面回收方向發展。此外，在火箭本體回收、新型燃料推動全球商用火箭發射成本逐漸降低的情況下，Arianespace、Mitsubishi Heavy Industries、中國航天科技集團(CASC)等傳統大型火箭廠商，對於投入一級火箭回收技術驗證的意願跟著提高。 TrendForce表示，目前一次性火箭的平均發射成本落在1.1億至1.8億美元，部分回收則是6,700萬美元左右。全球主要大廠積極發展可回收技術，目標在達成全面回收的情況下，將發射成本降低至200萬至500萬美元。 現階段SpaceX的Falcon 9可回收一級火箭，燃料主要由高度精煉的航空煤油(Rocket Propellant-1)、液態氧(Liquid Oxygen)組成。然一級火箭回收後，須耗費額外時間與成本進行大規模內部煤渣清潔工程。為增加可回收火箭發射頻率，SpaceX於2025年10月，在星艦(Sta新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
東北季風減弱今各地略回溫 耶誕節迎冷空氣「高山有望飄雪」
即時中心／綜合報導東北季風今（23）日減弱，各地早晚仍偏涼，但白天氣溫回升，各地可來到24至26度，南部溫度會再更高一些；不過中央氣象署指出，週三（24日）起將有冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北天氣轉冷，低溫持續下探，高山地區有機會出現降雪。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明越晚越冷！0度線逼近台灣 粉專：今年入冬最強冷空氣
今（24）日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，根據最新預測指出，明日深夜1500公尺高度0度線將接近北海岸，這也是「入冬以來最強的一波冷空氣」，且越晚越冷。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
明平安夜迎大陸冷氣團 聖誕夜濕冷中部以北低溫探12℃
中央氣象署最新天氣預報顯示，明晚平安夜迎大陸冷氣團，入夜水氣增多，桃園以北、東北部防較大雨勢，耶誕夜（周四）最濕冷，中部以北、東北部平地低溫下探至攝氏12、13度； 若水氣及溫度能配合，平安夜至聖延夜3500公尺以上高山有降雪的機會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前 ・ 2
今晨最低溫12.2度！平安夜氣溫稍降 聖誕節冷氣團南下轉溼冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.2度。氣象署表示，今天平安夜（24日）北部及東北部氣溫稍下降，晚上開始水氣增多，明天天氣如何？氣象署指出，明天聖誕節、周五（25日、26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，水氣也較多，周六、周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，下周一（29日）北部及東北部氣溫回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 7 小時前 ・ 8
周三冷空氣南下「接近冷氣團強度」 到周末水氣多北台、中南部降雨增
本周受兩波東北季風影響，中央氣象署技正林秉煜上午指出，周二回溫、溫差大；下一波東北季風周三逐漸南下，到周六水氣偏多易有雨...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬
中部中心/王俞斐、黃信儒、蔡松霖 雲林報導有民眾行經雲林褒忠鄉一處產業道路，發現前方貨車拖著黑色不明物體，追上前查看才發現是一隻黑狗，幾乎一動也不動被拖拉，貨車駕駛見狀也很懊惱，表示狗狗是意外跳落，雲林動防所將依車牌約詢車主，若是狗狗因此死亡，可處兩年以下有期徒刑或拘役，併科最高200萬元罰金。雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬(圖/民眾提供)轎車駕駛，行駛到一半，突然大迴轉，因為發現前方貨車，拖著黑色不明物體。駕駛長按喇叭提醒，隨著車距越來越近，才發現貨車後方拖行的，是一隻黑色犬隻。黑狗疑似遭到長距離拖行，已經一動也不動，地上留下斑斑血跡，貨車駕駛見狀也很懊惱，頻頻抬頭查看貨車車斗，試圖理解狗狗為何會從車上跳落。目擊民眾說貨車駕駛向他表示狗狗跳落純屬意外 PO文提醒其他民眾載運寵物要多加留意(圖/民眾提供)狗狗遭拖行地點，在雲林褒忠鄉一處產業道路，目擊民眾說，貨車駕駛向他表示，狗狗跳落純屬意外，PO文提醒其他民眾，載運狗狗真的要多加留意。雲林縣動防所將找貨車車主訪談 若是狗狗因此喪命車主得面臨刑責還會面臨最高200萬罰金(圖/民視新聞)雲林縣動防所補充，雖然沒有接獲通報，但將以車追人，約詢貨車車主訪談，若是狗狗因此喪命，車主不只得面臨刑責，還會面臨最高200萬罰金，民眾開車載運寵物，還是得多一分警覺，避免憾事發生。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：雲林黑狗遭貨車"活活拖行亡" 飼主最重關2年罰2百萬 更多民視新聞報導雲林議長涉光電弊案一審判4年10月 黃凱:會上訴不准虐狗！新北淡水「歐告疑遭虐討賞」 動保處重罰8萬元雲林議長黃凱涉收賄當光電廠「門神」 一審判決出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晚變天！冷氣團來襲「最凍10度以下」 回暖1天又降溫轉雨
今晚變天！中央氣象署表示，今（24）日晚上東北季風增強，各地降溫，而最冷時段是週四（25日）晚間至週五（26日）清晨，已達大陸冷氣團等級，局部空曠地區有機會出現10度以下低溫。下週一（29日）天氣將明顯回暖，不過到了下週二又有一波東北季風增強，屆時又將降溫轉雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1