三峽清潔隊遭非法闖入丟棄廢棄物 環保局提告移送檢調

稽查人員執行破袋稽查確認廢棄物來源及可疑對象。（圖：新北環保局提供）

昨（廿三）日凌晨一點五○分，新北環保局巡邏保全發現有民眾非法闖入三峽區清潔隊隆恩街隊部，丟棄大量廢棄物，報警通知清潔隊稽查人員，當場將二名非法入侵者帶至警局製作筆錄。環保局稽查科重案組當日現場破袋稽查，發現除裝潢廢棄物，多數為家戶垃圾，懷疑涉及非法收運行為。環保局除針對非法入侵行為提告外，依《廢棄物清理法》移送偵辦。

環保局今（廿四）日指出，三峽清潔隊為便利民眾，於隆恩街隊部設置垃圾收運定點，開放時間為上午八時至下午五時，民眾可交付一般垃圾及回收物，非開放時間不得棄置。當日凌晨保全發現二人將多包廢棄物透過接力翻越矮牆及大門，丟棄於子車及垃圾車上，警方到場時仍持續丟棄，遂將二人帶回北大派出所偵辦。

環保局說明，現場棄置廢棄物約二十餘大包，部分甚至使用專用垃圾袋掩人耳目。破袋檢查後確認包含裝潢及家戶垃圾。經查本案未申請廢棄物清除處理機構許可，逕行從事相關業務，已依《廢棄物清理法》第四十一條及第四十六條規定移送檢調，可處一年以上、五年以下有期徒刑，並得併科最高新臺幣一千五百萬元以下罰金；另非法入侵建築物行為，依《刑法》第三百○六條提告，最高可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

環保局呼籲不法業者切勿心存僥倖，民眾若發現違反環保法令情事，可立即撥打新北市政府一九九九專線，將依法嚴懲絕不寬貸。