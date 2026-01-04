三峽火化場增設用地二次公聽會 民代、地主一面倒「反對」

新北市府擬在三峽火化場昇華園擴建殯葬設施，今召開第二場公聽會，現場民代、地主一面倒反對。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市唯一市立火化場為三峽昇華園，為因應三峽火化場民眾治喪停車需求及相關殯葬設施不足，市府殯葬管理處今於三峽區溪北市民活動中心舉辦第二場公聽會，向地主說明規劃取得鄰火化場的私人土地，辦理增設立體停車場、拜飯牌位區、禮廳及冷藏室等空間，以提供更完善便利的治喪服務，但現場民代、地主一面倒反對市府在昇華園擴建殯葬設施；市府殯葬管理處長陳健民回應，公聽會就是蒐集意見，「回去會再討論」。

新北市殯葬處今舉辦「三峽火化場相關設施增設工程用地取得」第二次公聽會，簡報說明，為了增設火化場內相關設施工程所需空間，因此擬取得毗鄰溪北段的私有土地83、85地號，並強調符合公益性、必要性、適當合理性以及合法性。

新北市議員卓冠廷、林銘仁、林金結、蘇泓欽與眾多地主皆到場關心，卓冠廷表示，對於今天市府開公聽會感到悲哀，感覺市府態度是一步步逼三峽、土城人接受擴大殯葬設施，多數民代、民眾都覺得因為禮廳、火化常常大排長龍，造成交通影響，所以市府若有誠信解決「停車問題」，相信民眾反彈不會這麼大。

卓冠廷指出，今天簡報說到因為火化量能不足，20、30年後，新北會有5萬人過世，站在轄區的民代立場，市府應該趕快去找其他可以火化的地方，新北400萬人口，每年約過世2萬多人的遺體，已由三峽、土城承擔，全新北唯一火葬場就在這裡，若要解決火葬場問題，去其他地方解決，三峽、土城沒有叫你減少已是「阿彌陀佛」了，按照人頭比例，各區該負擔多少一起負擔，為什麼全集中在三峽、土城？

卓冠廷要求，市府別想在三峽昇華園增設禮廳，全新北市不是只有三峽、土城可做告別式，今天想解決交通問題，要增加停車場，結果市府邏輯是同步增加禮廳，「你頭殼壞去喔」，禮廳多不就車變多，且目前接到的陳情都說頂多接受停車場，要增設就只增設停車場，未來不會增加任何殯葬設施。市府任何擴大三峽昇華園設施，請同步做其他區殯葬、火化場的評估。

蘇泓欽表示，殯葬設施不足，板橋殯儀館應該先蓋大間一點，跟地方說不夠，這樣說不過去。林金結說，停車場有其必要性，以地主意見為首要，他支持地主意見；林銘仁直言，這場公聽會是多辦的，因為預算還沒通過，且先前也限定說做停車場使用，使用與預算目的不符，既然不一樣，公聽會還有效？

現場鄧姓地主質疑陳健民，公聽會說三峽昇華園規劃增加拜飯牌位區、禮廳及冷藏室，「殯儀館、火化場差別在哪？」公聽會名稱還寫「火化場相關設施增設」混淆、唬弄地主，民智都大開了，「你會做簡報，我也會做簡報給你們看」，85地號是山坡地，市府應另找他處平坦土地，不該在這擴建殯葬設施。

新北市議員卓冠廷表達三峽昇華園拒擴建任何殯葬設施。(記者黃政嘉攝)

