三峽男寄信總統府.新北市府 6度威脅恐攻雙北被逮

社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導

日前北市恐怖隨機殺人事件，造成社會人心惶惶，沒想到，三峽有一名男子，疑似不滿法院以新臺幣7000萬元具保柯文哲，竟然6度寄信到總統府、新北市府等，揚言殺人或以燃燒彈燒掉雙北市府及新北地院，警方日前前往他家逮人，查扣到1個時鐘和3瓶工業酒精，要製作"定時炸彈"，立刻被依照公共危險、恐嚇危害安全等罪起訴，目前被羈押當中。

員警來到男子家中，拿了東西給他後，藉機要跟他聊天趁機進門，因為他涉嫌恐嚇要燒總統府。嫌犯大方讓員警進門，完全沒在怕，但警方一進門後，不得了。民視記者吳玟誼﹔「員警一來就發現，有個斗大的時鐘，和三個裝了工業用酒精的瓶子，原來他要製作定時炸彈，而本來嫌犯是想做汽油彈，但因為汽油味太重了改用酒精。原來這名住在新北鶯歌區的王姓男子，疑似因為不滿法院以新臺幣7000萬元具保柯文哲，今年二月，就曾傳送如何製作計時炸彈、「我也是特別瘋」等內容到總統府信箱，被新北檢依恐嚇公眾罪起訴，沒想到，他不罷休，七月到九月間，六度寄信到總統府、新北市府等，信件內容提及"說不定在我殺人之前，會先砸爛法院"、"我會夾帶工業酒精通過安檢進到法院，到時候可有好戲看囉"等，甚至揚言殺人或以燃燒彈燒掉雙北市府及新北地院。

三峽男寄信總統府、新北市府 ６度威脅恐攻雙北遭起訴羈押

三峽一名男子揚言製作炸彈，遭到逮捕。（圖／翻攝畫面）

三峽分局鶯歌分駐所長徐秉宏表示，依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌，移送新北檢偵辦。檢方偵查終結後依法提起公訴，目前王嫌羈押中。32歲的王男無業，目前羈押中，敏感時刻，揚言恐嚇，檢警絕不縱容。

