三峽男撞爛車！買假車牌掛友車上 警AI巡防系統秒識破

張男懸掛假車牌被警方AI巡防辨識系統查獲。（圖／翻攝畫面）





AI巡防辨識系統立功！新北市三峽分局三峽派出所警員昨天（29日）上午巡邏途經忠孝街時，AI巡防辨識系統突然跳出警示，顯示路邊一部違停轎車懸掛AB車牌，警方上前盤查時，這才發現張姓車主原先在出租車行租車，卻把車撞爛了，近期又要用車，便異想天開從蝦皮訂購假車牌，再向朋友借來遭吊扣牌照的轎車，將假車牌懸掛到朋友車上行駛，詢後依偽造文書罪移送法辦，另依《道路交通管理處罰條例》開罰。

據了解，22歲張姓男子日前向租車公司租賃一部轎車代步，未料，卻一個不小心把車撞爛了，租車公司將車輛收回後，由於張男又要用車，想起朋友那邊有一部車遭吊扣駕照，竟異想天開，先透過蝦皮委託假車牌商人，偽造該部被撞爛的出租車車牌，再懸掛到朋友的車上行駛在馬路上。

三峽分局三峽派出所昨天（29日）上午10時許，巡邏途經忠孝街時，見到AI巡防辨識系統跳出警示，顯示張男違停在路邊的車輛有問題，隨即上前盤查，張嫌見事跡敗露，坦承懸掛假車牌，但警方要追查蝦皮假車牌商人時，張嫌卻宣稱「交易資料消失」。

警方詢後依偽造文書罪嫌將張嫌移送法辦，另依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款「使用偽造、變造或矇領之牌照」及第6款規定「牌照吊扣期間行駛」開罰，將吃上2張新台幣3600元以上，3萬6千元以下罰鍰，並當場移置保管，查扣該車輛。

