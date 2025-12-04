三峽男隨機攻擊國小學童 「揮拳打頭」畫面曝光

新北市2日發生一起隨機攻擊案，一名男子在三峽某國小附近無故攻擊國小學童，警方獲報後迅速將男子查緝到案送辦，並加強校園安全維護，男子揮拳畫面也曝光。

男子隨機揮拳攻擊學童。（圖／翻攝畫面）

警方調查，新北三峽區一名國小學童2日下午4時許放學時，在永安街遭不明男子突然出拳攻擊毆打頭部，男童隨即回學校向老師報告，校方報警後警方趕到現場男子已離去，經調閱監視器鎖定嫌犯為轄區常滋事的33歲男子。

監視器畫面可見，案發時正值學校放學時段，現場多名家長與學童在騎樓準備回家，嫌犯身穿黑衣黑褲左手提著提袋突然出現，走向被害學童揮拳攻擊頭部，接著隨即快步離開，現場學童與家長一陣錯愕。

員警持續在現場附近擴大搜尋查獲男子到案，被害學童及家屬提傷害告訴，全案訊後依違反傷害罪嫌函送新北地方檢察署偵辦，警方為防止再犯聯繫家屬並通知119救護人員及會同衛生所人員，將其強制送醫治療，後續加強校園周邊巡邏強化護童勤務，避免類似案件發生。

