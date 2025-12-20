三峽睡衣男持雙菜刀大鬧加油站 瘋喊：維護世界和平

呂嫌遭壓制。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽今天（20日）下午傳出一名精神狀況不穩定的呂姓男子，持2把菜刀跑進介壽路一段一處加油站，在辦公室內將不明溶劑淋在桌上，三峽警方獲報緊急動員大批警力趕赴現場，壓制過程中，呂嫌不斷大喊「維護世界和平」，雙手更被自己的菜刀劃傷，目前已由警方強制將他送往醫院就醫，確切犯罪動機仍待釐清。

據了解，這起事件發生在今天（20日）下午2時許，三峽分局接獲報案，一名精神狀況不穩定、身穿白色睡衣的32歲呂姓男子，持2把菜刀闖進三峽介壽路一段一間加油站，闖進辦公區域內將不明液體淋在辦公桌上。

警方趕到現場。（圖／翻攝畫面）

三峽分局動員現場警力、偵查隊10名警力第一時間趕赴現場，見他仍在辦公室內持刀恐嚇，當下立即喝令他放下刀械，呂嫌被警方壓制時，不斷大喊「維護世界和平」，手部更被自己的菜刀劃傷，在警方戒護下，強制送往亞東醫院救治，確切犯案動機仍待釐清。

現場電風扇被掀倒、桌面更被淋了不明液體。（圖／翻攝畫面）

