三峽第5家公托正式啟用 林金結許諾做年輕爸媽最強後盾

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市三峽區第5家公共托育中心「三峽國光公托」近日正式揭幕，這也是全台北第128家公托，預計將收托45位寶貝。市議員林金結感性表示，看著孩子稚嫩的臉龐，是父母最甜蜜的負荷，他非常理解家長想給孩子最好、卻又擔心托育負擔的心情。他強調，政治的初衷就是守護下一代，要讓幸福在地方落地生根。

這座公托的設計展現濃厚地方特色，特別融入三峽特有的「藍染」色彩，並規劃充滿花草香氣的戶外露臺，讓孩子能在品德教育與大自然的懷抱中自由探索世界。林金結指出，該中心結合了社會住宅與托老設施，實現真正的全齡共融，不僅提供托育空間，更營造友善社區的環境，讓各年齡層都能受到照顧。

林金結認為，讓年輕家長敢生、能養是政府最重要的責任，優質的公托環境是關鍵，孩子是未來的希望，看到國光公托提供如此完善的設備與教育環境，自己深受感動。他承諾未來會持續爭取更多優質公托資源，分擔父母的辛勞，成為爸媽們最堅實的靠山。

針對托育政策，林金結承諾會繼續守護下一代，為孩子創造一個溫柔的未來，未來將推動更多讓托育更有溫度的計畫，讓育兒不再成為家庭沉重的壓力，而是全社會共同支持的幸福。他也會持續督促相關單位，確保每一位孩子都能在安全、快樂的環境下茁壯成長。

