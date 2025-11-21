三峽老街店家爆衝突 毀損不起訴憂不用賠

男子涉犯傷害、毀損罪，遭判拘役３０天。（圖／TVBS）

新北市三峽老街發生一起傷害案件，一名藝品店業者遭前房東攻擊，且店內物品遭到破壞。被害人因此提告傷害及毀損罪，然而檢方認為犯嫌主觀上並無故意毀損的意思，因此對毀損罪做出不起訴處分，僅依傷害罪起訴，由法官審酌。一審法官已依傷害罪判處拘役30天，但此案引發疑問：毀損不起訴是否意味著加害人不需賠償損失？

三峽老街有店家遭攻擊，員警急趕現場處理。（圖／TVBS）

事件發生在新北市三峽老街的一間藝品店，店家遭攻擊，在衝突過程中，店內物品也被破壞。警方接獲報案後立即趕往現場，到達時發現兩人已在地上，所幸雙方沒有繼續動手。被害人因遭毆打且店內物品受損，向檢方提告傷害罪及毀損罪。然而在起訴過程中，檢方認為兩罪屬於同一社會基本事實，犯嫌主觀上沒有故意毀損的意思，因此對毀損罪做出不起訴處分。一審法官依傷害罪判處犯嫌拘役30天，但此判決引發質疑：毀損不起訴是否代表加害人不需賠償損失？

對此，律師余韋德解釋，雖然毀損罪部分不起訴，但若法官認為是故意毀損，也會包含在傷害罪中作為審判的考量依據。余韋德進一步舉例，如果有黑道想要對店家收保護費，藉由教唆小弟去現場假裝鬧事，實際上是藉此毀損店內物品，甚至達到恐嚇店家的目的，若能證明此事，則可能構成刑法上的毀損罪及恐嚇罪。他強調，若是黑幫藉機鬧事損壞店家物品，犯的罪不僅是毀損罪，還可能構成恐嚇罪，刑責會更重。

