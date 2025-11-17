三峽老街汽機車會車靠太近！ 2男爆口角推擠

兩名男子互相推擠拉扯。（圖／翻攝自黑色豪門企業）





三峽老街發生行車糾紛，機車和汽車轉彎交會時，因為靠得太近，雙方爆發口角和推擠拉扯，過程中，汽車駕駛還拿出扭力扳手，作勢要攻擊，雙方火氣都很大警方獲報到場，將人帶回派出所釐清事發經過，雖然最後雙方不願提告，但都已經違反社維法。

隔著好幾公尺就能聽到爭吵聲，兩名男子把馬路當作自己家，互相推擠拉扯，其中一人還拿著長長一根扳手。

機車騎士：「你站在這裡是違法的喔，你這樣是違法的喔，你違法的喔，你違法囉，你拿這個鐵棍子是違法的，先生你違法囉。」

婦人連安全帽都還來不及拿下，連忙擋在兩人中間試圖緩和氣氛，但是兩人不領情，下一秒又吵了起來。

機車乘客vs.汽車駕駛：「（離開），你在xxx，xxx，（怎樣）。」

黑車慢慢倒退，準備要離開，黑衣男大手拍在引擎蓋上，瞬間引爆駕駛怒火，一下車狂飆三字經，讓周遭遊客全看傻。

每到假日，新北市三峽老街總會出現不少的逛街民眾，加上兩邊都會擺放攤販，本身就會縮小道路面積，這一回雙方卻因為會車問題爆發衝突。

事發在16號下午4點多，當時汽車左轉機車右轉，兩台車在同一條路上交會，儘管雙方車速都不快，但是距離靠得很近，謝姓男子破口大罵，幹嘛靠那麼近差點撞到我，韓姓男子不甘示弱，下車後走到後車廂，拿出扭力扳手作勢攻擊。

附近店家：「我有聽到吵架聲滿大的，後來好像是車子，退到比較後面，不成明文的規定，是沒有必要把車開進來啦，因為假日都是人潮比較多，昨天又好天氣。」

雖然雙方都沒受傷，也不願提告，但都已經違反社維法，分別可能遭處拘留三天以下三萬元以下罰鍰，以及1萬8000元以下罰鍰。

警方vs.機車乘客：「回派出所講好不好，（好），好大哥跟我們回去派出所講，好走回去了，先帶回去了。」

行車糾紛大動肝火，還因此進了警局，這下假日的逛街興致全泡湯。

