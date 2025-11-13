（三峽警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市三峽警分局交通分隊於今（13）日凌晨01時24分接獲110通報，指稱三峽區佳興路與佳福路口有A2車禍需立即處置，員警到場了解，為陳男（89年次、持照正常）駕駛自小客車，由佳興路欲左轉佳福路時，與對向直行之普重機駕駛郭男（95年次、持照正常）發生碰撞，致郭男摔落邊坡，四肢擦挫傷意識清楚，由救護車送往亞東醫院救治。

三峽警分局指出，本案接獲110勤指通報，由交通分隊同仁實施事故現場繪製及橫溪所協助交通管制，另調閲路口監視器影像佐證以釐清事故原因。另陳男現場實施酒測值為0；郭男先行送醫尚待檢測，現場亦未發現違禁物品。