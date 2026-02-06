三峽芳療推薦 結合頂級精油與心靈療癒 打造北大特區舒壓標竿

境香氛SPA店內證照與精油展示櫃，芳療師具備國際認證，採用澳洲TGA頂級精油（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

北大社區SPA體驗，從店內精緻護理到專業居家到府服務

在繁忙的三峽北大特區，芳療品牌境香氛 SPA 三峽北大店以創辦人逾 20 年的資深美容資歷，為高壓現代人打造了一處身心靈避風港。品牌不僅堅持選用澳洲頂級 TGA 精油，更獨具特色地結合 NLP 系統，讓芳療從單純的肌肉放鬆昇華至情緒壓力的紓發。無論是在店內享受精準的 90 分鐘 SPA 課程，或是預約針對產婦與長輩的專業到府服務，境香氛 SPA都以國際認證的專業手感，守護每一位居民的健康與美麗。

創辦人育佳老師示範芳香精油調配流程，結合NLP心靈放鬆，打造三峽北大專屬客製化SPA方案（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從專業證照到身心平衡 每一位芳療師都能提供情緒陪伴

在境香氛 SPA 三峽北大店，專業不只是證照的堆疊。創辦人深知「人」才是療癒的核心，因此店內每一位芳療師除了具備國際芳療證照外，更受過 NLP（神經語言程式學）的專業訓練。與一般美容院不同，這裡的員工都特別注重自身的情緒平衡，如此一來，才能在服務過程中從容承接顧客抒發的負面情緒。



這份對「情緒品質」的堅持，體現在嚴謹且細膩的服務流程中。每一次課程從暖茶與更衣開始，在 90 分鐘的 SPA 過程中，芳療師運用國際認證手感，針對背部緊繃肌肉、腿臀線條、腹部、手部及頭肩頸進行全面按壓。最終，課程在休息飲茶與芳療師的居家保養建議中作結，為顧客找回由內而外的平衡。

植萃與科學的結合 澳洲頂級 TGA 精油與客製化課程

產品是芳療的靈魂。為了給予北大社區居民最純粹的體驗，境香氛 SPA全面採用澳洲頂級 TGA 精油。每一滴精油都代表著嚴謹的植物採集與科學萃取過程。透過芳療師的專業調配，能針對不同顧客的膚況狀態，靈活調整臉部肌膚管理或全身按摩的配方，確保顧客在享受香氛的同時，也能感受到細膩的保養品質。

境香氛 SPA 三峽北大店櫃台展示澳洲 TGA 等級精油，營造專業且溫馨的芳療空間氛圍（圖／Medick Marketing Ltd. 提供）

真實回饋與轉變 護理師轉型三峽到府芳療師

這間成立於 2013 年的北大特區SPA工作室，一路以來累積了許多來自客戶的信任與真實見證。曾有一位學員本身是資深護理師，長期接觸行動不便的銀髮族，因此希望能將這份療癒感帶進居家照護領域中。在創辦人的協作下，他們攜手打造了「到府芳療服務」，讓長者、孕婦也能得到身心平衡的全方位享受。



這種將「芳療」轉化為「行動關懷」的真實案例，不僅證明了品牌的教育培訓實力，更體現了品牌深耕樹林及三峽在地、回饋社會的初衷。

境香氛SPA獲得全國芳香療法競賽冠軍殊榮，展現頂尖芳療實力與榮耀見證（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

持續進化的療癒力：結合 NLP 課程與精準肌膚管理



為了提供每位顧客最精緻的療癒時光，境香氛 SPA 三峽北大店堅持採取「全預約制」。顧客可透過官方 LINE 輕鬆進行諮詢與時段預訂，享受不被打擾的 SPA 服務。在支付體驗上，店家亦提供多元且靈活的選擇，提供現金支付、轉帳以及刷卡三種選擇，讓消費體驗更加便利。



境香氛 SPA 三峽北大店將持續以身心靈平衡為主軸，未來更計畫開設 NLP 分享課程，協助更多人學習自我調節情緒的方法。品牌也將持續深化臉部管理技術，將專業芳療與現代肌膚科學結合，進一步守護在地消費者的自信與美麗。



關於【境香氛 SPA 三峽北大店】的更多資訊一次看



Q1：【境香氛 三峽北大店】的營業時間為何？是否接受現場候位？

A：店內週一至週六營業時間為 10:00 至 20:00，週日則縮短至 17:00 休息。為確保每一場服務的深度與隱私，全店採取「純預約制」，不開放現場候位。建議顧客提前透過官方 LINE 預訂時段，以便芳療師為您保留專屬的療癒空間。



Q2：前往店址的交通是否便利？周邊停車資訊為何？

A：店址位於三峽北大特區核心，緊鄰龍埔國小及大成路商業區，地理位置優越。該區設有多線公車停靠站，往返三峽市區與北大各區皆極為便利。開車前往這間樹林SPA中心的顧客可利用周邊充足的街道停車格或鄰近收費停車場，無需擔心停車難題。



Q3：第一次體驗 SPA 療程，該如何選擇適合自己的香氛課程？

A：芳療師會於課程開始前進行專業諮詢，根據您當下的作息習慣與壓力感受，協助挑選適合的精油與方案。若是追求身心深層放鬆，建議可從結合 NLP 心理導引的舒壓香氛按摩入門；若有特定護膚需求，則可選擇專屬的精準臉部肌膚管理。



Q4：預約【境香氛 三峽北大店】的到府服務有哪些注意事項？

A：若預約到府服務，請確保家中具備放置按摩床的安靜空間即可。芳療師會攜帶所有專業器材與精油，將舒緩與放鬆帶到您的家中，讓身體在最熟悉的環境中獲得深層的釋放。



【境香氛SPA 三峽北大店】

連絡電話：02-8970-4242

服務時間：（純預約制）

週一至週六｜10:00–20:00

週日｜10:00–17:00

地址：新北市樹林區大成路325號2樓（北大特區）

官方 Facebook：https://rink.cc/yzt2y

官方 LINE：https://rink.cc/g7sw3

Google 地圖：https://rink.cc/8faa4

付款方式：現金／轉帳／刷卡