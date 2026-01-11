三峽警分局火速圍捕 查獲毒品通緝犯並依法告發14項違規

警方在李嫌身上查獲疑似第一級毒品海洛因粉末一包及針筒六支。（記者蔡琇惠翻攝）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市三峽警分局三峽派出所周姓員警一月八日下午四點多在勤務中行經三峽區中正路一段時，發現一名男子騎乘機車行跡可疑，眼神閃爍心虛，員警上前欲攔停盤查時，李嫌竟拒檢加速逃逸，員警立即通報線上巡邏警力，展開攔截圍捕行動，最終於三峽區信義街成功將李嫌攔下。經查證李嫌身分，確認其為士林地檢發布之不能安全駕駛通緝犯，以及桃園地檢發布之竊盜通緝犯，並依法告發十四項違規。

警方表示，在附帶搜索過程中，員警自五十六年次的李嫌身上查獲疑似第一級毒品海洛因粉末一包及針筒六支，經初步快篩結果顯示，粉末及針筒均呈第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命陽性反應。

廣告 廣告

警方全案將李嫌依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送新北地檢署偵辦，通緝部分依法解送歸案。另李嫌拒檢逃逸過程中，違規行為多達十四項，包括闖紅燈、未打方向燈、行駛人行道等，依法告發交通違規共十四張，最高罰鍰新臺幣四萬三千八百元。

三峽分局分局長許再周表示，周姓員警勤務落實，眼神尖銳，捕捉到細微異狀，憑藉敏銳觀察力與迅速反應，成功攔截通緝犯並查獲毒品，展現警方維護治安與交通安全的決心、依法嚴辦。