三峽警女所長臨危不亂 指揮反鎖車門 智擒4男1女逃逸移工

三峽警分局二橋派出所所長張岸玲於昨（24）日傍晚執行取締勤務時，憑藉敏銳觀察力，發現一輛自小客車疑似超載，遂上前攔停。經查看車內，除駕駛外另有五名外籍人士擠坐車內，乘客神情緊繃、不時閃躲目光，情況相當可疑。

張岸玲所長察覺異狀後，立即將勤務重心轉為人員安全控管。期間她持電擊槍戒備，沉著指示白牌車駕駛立即將全部車門反鎖，確保車上5名疑似逃逸移工全數滯留車內不得任意下車，瞬間將現場風險降至最低。

在車門已掌握、現場安全受控後，張岸玲保持冷靜，迅速呼叫支援。快打警力僅用4分鐘即到場，並在她的指揮下迅速完成周邊封鎖。全案在短時間內圓滿處置，五名逃逸移工全數查獲，後續依違反入出國及移民法移請新北專勤隊偵辦。

此外，載運逃逸移工的白牌車司機，不僅遭依違反道路交通管理處罰條例裁罰，亦將依公路法規定函送主管機關加以裁處。

三峽警分局長許再周表示，張所長在案情不明、危安未定的情況下，仍能沉著判斷並立即建立現場優勢，有效保護自身與支援同仁安全，展現「冷靜、專業、有勇有謀」的女警領導魅力，也充分顯示警方打擊違法、守護治安的堅定決心。