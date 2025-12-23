三峽警快打機制即時出動 迅速制止鬥毆事件

（三峽警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

三峽警分局於今（23）日凌晨接獲110通報，指稱2時20分三峽區國際一街有打架情事。三峽警分局立即啟動快打機制，派遣三峽所、鶯歌所、吉埔所及橫溪所共計10名警力到場查處。

經了解，因該址深夜營業噪音影響社區安寧，樓上住戶不滿遂丟擲玻璃瓶抗議。1樓客人（乙方）誤認店內另3人為丟瓶者，因而引發口角糾紛。雙方隨後發生肢體衝突，造成乙方3人手腳挫傷，並於警方到場前離開現場。

三峽警分局指出，警方已掌握相關涉案人員身分，並依法追究刑責，全案依妨害秩序及傷害罪移送新北地檢署偵辦。三峽警分局強調，對於任何影響社會秩序及公共安全之行為，均秉持依法嚴正處理立場，絕不寬貸。