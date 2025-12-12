三峽警急入屋關火阻逃 查獲8名失聯移工與毒品通緝犯

(三峽警分局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市三峽區一處民宅10日出現大量煙霧，警方到場後不僅及時阻止火警，更一舉查獲8名失聯移工。

(三峽警分局提供)

三峽警分局指出，三峽警分局員警日前接獲情資，指稱中正路二段某民宅疑有失聯移工聚集、出入複雜。隨即派遣5名組合警力前往查訪，抵達現場後，卻在門口聞到焦味並發現屋內煙霧瀰漫。員警進一步盤查時，屋內移工對詢問不予回應，甚至往屋後逃竄，情況相當可疑。員警立即進入屋內查看，發現疑似因煎煮料理鍋底燒乾而產生大量濃煙，趕忙關閉火源避免火勢擴大，化解一場可能的火災危機。

三峽警分局提到，同時，原本守在後門的員警也發現移工企圖從後方鐵門衝出，隨即反應迅速以身抵住鐵門，成功阻止多名移工逃逸。員警清查屋內後，在廚房發現一名躲藏的吳姓移工，經查確認為逾期居留之失聯移工。但因現場人數眾多，員警隨即呼叫支援，後續警力增至14人共同執行查緝行動。最終共計查獲8名失聯移工，其中1名阮姓移工具毒品通緝身分，同時持有毒品；另有5名移工被查獲安非他命、吸食器及殘渣等證物。全案隨即依規定移送新北地檢署及新北專勤隊偵辦。

三峽分局交通分隊分隊長張家誠 。(三峽警分局提供)

三峽警分局長許再周表示，警方對維護社區治安、打擊毒品犯罪一向全力投入，未來將持續加強查緝失聯移工及不法活動，確保民眾居住安全。