三峽警深夜攔查 毒駕男子當場查獲 即時阻止潛在危害

三峽警分局提供

記者蔡琇惠／新北報導

三峽警分局員警於昨（3）日凌晨1時21分，在三峽區中正路一段與大同路口查獲一名涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪的男子。當時員警執行巡邏勤務，發現一輛自小客車行車不穩、蛇行變換車道，立即上前攔查。駕駛人張OO（男、79年次）下車時神情恍惚，甚至未將車輛完全靜止便下車，險些釀成交通事故。員警合理懷疑其有飲酒或施用毒品情事，遂進行酒測，結果為零；隨後在其同意下實施唾液快篩，檢測結果呈安非他命及依托咪酯陽性。

廣告 廣告

張嫌隨即主動交付一顆煙彈，員警並於附帶搜索中再查獲煙彈2顆、煙桿1支及不明結晶夾鏈袋3包。經初篩檢測，煙彈3顆均呈第二級毒品依托咪酯陽性，夾鏈袋3包則呈安非他命陽性。

三峽警分局指出，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並針對毒駕違規部分製單及扣車。警方強調，若未及時攔查，恐釀成嚴重交通事故，所幸即時阻止，避免重大危害發生。

發言人：三峽分局交通分隊分隊長張家誠

三峽警分局長許再周呼籲，毒品不僅危害身心健康，更可能造成公共安全風險，害人害己，請民眾務必遠離毒品，珍惜生命，守護家庭與社會安全。