三峽警火速攔阻縱火陰謀 成功防止重大公共危險

民眾黨原黨主席柯文哲因京華案收押，於今年9月5日經新北地方法院裁定以以新臺幣7,000萬元交保，一名王姓男子（82年次）疑因不滿法院裁決，於9月18日揚言將攜自製定時燃燒彈，於翌日（19日）地方法院開庭時採取縱火行動。因危及公共安全，新北地方檢察署9月18日上午指揮三峽警分局成立專案小組，全力偵辦。

三峽警分局指出，當日上午11時許，三峽警分局鶯歌分駐所員警持搜索票前往王嫌住居所，查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，當場依法逮捕王嫌。本案依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌，移送新北檢偵辦。檢方偵查終結後依法提起公訴，目前王嫌羈押中。

三峽警分局呼籲民眾，面對司法或政治爭議，應理性處理，若有不法情事，必將查辦到底，以維護社會治安。」