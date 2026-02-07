三峽警結合社區力量 推「守護新北安全」座談強化防詐與防災

三峽分局舉辦安全座談會。（記者徐煜勝翻攝）

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市政府警察局三峽分局5日下午於三峽區長青市民活動中心舉辦「守護新北安全座談會暨治安會報及金融機構安全維護協調會」，邀集區公所、民意代表服務處、里長、校方、金融機構及民力夥伴與市民代表齊聚一堂，透過面對面交流凝聚社區安全共識，攜手守護市民生命與財產安全。

三峽分局分局長許再周表示，感謝地方各界長期對警政工作的支持與協助，也提前向市民拜早年，祝福新春愉快、闔家平安。此次座談除延續既有治安與交通安全宣導，更納入「災害應變」與「防衛韌性」概念，期望提升民眾面對突發事件時的自我保護與應變能力，從事前準備到即時處置，全面強化社區安全網絡。

廣告 廣告

在治安面向上，警方指出目前打擊詐騙與防制毒品駕駛為重點任務。依統計，「假網拍」、「假投資」及「假交友」為近期常見詐騙類型，提醒民眾切勿點擊不明連結或隨意提供個資，更不要輕信「穩賺不賠」、「低風險高報酬」等話術，以免落入陷阱。針對毒品駕駛問題，警政署已全面啟用毒品唾液快篩試劑，只要檢測呈陽性即依法告發，並移置保管車輛、吊扣駕照與追究刑責，三峽分局將持續強力取締，守護用路人安全。

交通安全方面，警方針對三峽、鶯歌地區事故高發路段進行分析，並規劃春節期間車站、觀光熱點與易壅塞路段的交通疏導措施，透過完善警力部署與即時資訊發布，維持道路順暢、降低事故風險。

此外，會中也進行民防與防災宣導，介紹國防部出版的《臺灣全民安全小橘書》，並搭配警察局製作的隨身摺頁，內容涵蓋公共場所安全、反詐騙及交通安全等資訊，提供民眾作為日常防災與自我保護的重要參考。

三峽分局指出，今年春節重要節日安全維護工作自2月9日至2月23日展開，為期15天，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，加強金融機構巡邏、防詐宣導與交通疏導勤務，並在觀光熱區、車站及人潮聚集處強化警力部署與聯防機制，確保民眾平安過年。

警方也呼籲，安全仰賴全民共同參與，盼透過座談會將實用安全觀念深入社區與家庭，攜手打造更安全、宜居的生活環境。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！