三峽警「守護新北安全」 強化春節防詐交通

新北市府警察局三峽分局昨（5）日下午在三峽區長青市民活動中心，舉辦「守護新北安全座談會暨治安會報及金融機構安全維護協調會」，邀集三峽區施玉祥區長、立法委員及市議員服務處主任、里長、學校及金融機構代表、民力夥伴與市民朋友共同參與，透過面對面交流，凝聚社區安全共識，攜手守護新北市民生命與財產安全。

三峽警分局長許再周表示，感謝各界長期以來對警政工作的支持與協助，也提前向與會來賓拜早年，祝福市民朋友新春愉快、闔家平安。此次座談會除延續既有的治安與交通安全宣導外，更結合「災害應變」與「防衛韌性」概念，期望提升市民在各類突發危機發生時的應變能力，從事前準備到即時處置，全面強化居家與人身安全防護。

在治安工作方面，打擊詐騙與防制毒品駕駛為目前警政重點任務。根據統計，現階段常見詐騙手法以「假網拍」、「假投資」及「假交友」名列前三，提醒民眾務必提高警覺，切勿點擊不明連結、隨意提供個人資料，更不可輕信「穩賺不賠」、「低風險高報酬」等話術，以免落入詐騙陷阱。

此外，毒品駕駛對交通安全造成的危害甚鉅，甚至高於酒後駕車。警政署已全面啟用毒品唾液快篩試劑，只要檢測呈陽性，即依法告發，並移置保管車輛、吊扣駕照及追究相關刑責，三峽分局將持續強力取締，確保用路人安全。

在交通安全方面，針對三峽、鶯歌地區事故高發路段進行分析，並加強春節期間易壅塞路段、車站及觀光熱點的交通疏導作為，透過完善警力部署與即時交通資訊發布，維持道路順暢，降低事故發生風險。

在民防宣導部分，會中介紹國防部出版的《臺灣全民安全小橘書》，並補充警察局製作的隨身宣導摺頁，內容涵蓋公共場所安全、反詐騙與交通安全資訊，提供市民隨身攜帶，作為日常防災與自我保護的重要參考。

三峽警分局表示，今年春節重要節日安全維護工作自2月9日至2月23日，為期15天，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，加強金融機構巡邏防護、落實交通疏導勤務，並於觀光熱區、車站及人潮聚集處所強化警力部署與聯防機制，讓市民安心過好年。

三峽警分局也呼籲，安全需要全民共同參與，期盼透過本次座談會，讓實用的安全觀念深入社區、走進家庭，共同打造更安全、宜居的生活環境。