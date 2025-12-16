三峽貨櫃車勾倒電桿造成596戶停電 台電搶修、200餘戶待復電

〔記者黃政嘉／新北報導〕1台貨櫃車駕駛今早約7點行駛新北市三峽區白雞路26號時，車身不慎拉扯到電線導致電線桿倒塌，造成添福、嘉添地區停電約596戶，台電台北西區營業處表示，接獲通報後，立即派員前往現場查修，因車輛不慎拉扯到第四台線路致電桿倒塌，台電北西區處已加派人力進行搶修復電中，目前剩200餘戶待復電。

台電北西區處指出，事故原因是營業貨運曳引車駛經三峽區白雞路26號時，車身不慎拉扯到第四台線路致電桿倒塌，波及1部機車致騎士受傷送醫，正義街目前雙向道路無法通行，由6名警力疏導中，台電北西區處已加派人力進行搶修復電中。

