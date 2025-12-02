三峽資收場火警！ 隔壁幼兒園急疏散2百學童

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）





新北市三峽區三樹路一處開放式的資源回收場，今天（2日）下午傳出火警，新北市消防局獲報緊急派員趕赴現場灌救，一旁的幼兒園深怕遭波及，緊急疏散2百多名學童到安全處所，所幸消防人員迅速就將火勢撲滅，並未傳出人員傷亡。

據了解，這起火警發生在今天（2日）下午1時許，三峽三路路一處開放性資源回收廠傳出火警，現場堆放的紙板不明原因起火燃燒，新北市消防局獲報，連忙派遣人車趕赴現場灌救。

資收場隔壁的幼兒園驚見火起，深怕遭波及，連忙疏散園區內2百多名小朋友，疏散至安全處所，所幸火勢迅速就被撲滅，並未造成人員傷亡，燃燒面積約10平方公尺，確切起火原因仍待釐清。

