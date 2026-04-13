三峽長福地下停車場 拚118年啟用

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新北市長侯友宜13日出席三峽區長福地下停車場開工動土典禮，規畫興建地下2層停車場，共設置16格大型停車位及198格汽車停車位，侯友宜感謝中央及地方共同推動建設，盼117年8月完工、118年1月啟用，帶動更多觀光人潮。

侯友宜指出，興建長福地下停車場對三峽發展至關重要，因應地方需求，規畫興建地下2層停車場，共設置16格大型停車位及198格汽車停車位。該案工程總經費約5億327萬元，中央前瞻基礎建設計畫補助2億1600萬元，市府自籌2億8727萬元，感謝中央及地方共同推動建設，盼施工團隊預計於117年8月完工、118年1月啟用。

廣告 廣告

侯友宜說，除強化停車機能，亦兼顧公共空間與地方需求；停車場上方規畫為廣場休憩空間，並銜接長福公園步道及長福橋觀景平台，可遠眺鳶山景觀。另在地里民關心的活動中心亦納入整體規畫，目前已完成初步設計，室內空間約150坪，未來將預留基礎結構及管線，待土地變更程序完成後併入工程施作，與停車場同步啟用。

侯友宜表示，市府持續推動停車場建設，除三峽長福地下停車場外，蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場、興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場、信義國小地下停車場、永平國小地下停車場、長安立體停車場及第二行政中心地下停車場等7案將於115年陸續完工，加上鶯歌公八公園地下停車場接力開工，全數完工後預計新增16格大型車停車位、3137格汽車停車位、4238格機車停車格，大幅提升停車量能。

新北市議員江怡臻表示，興建長福地下停車場，不只是增加停車空間，更是串聯河岸、廟埕與老街的重要節點，停車場緊鄰三峽河，與祖師廟隔河相望，未來結合長福人行橋，是遊客進入三峽老街與廟宇參拜的重要轉運據點。假日期間可作為迎接觀光人潮的入口空間，平時則轉化為社區活動廣場，兼具交通與生活機能。