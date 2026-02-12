即時中心／温芸萱報導

新北市三峽長福橋主橋部分明（13）日將開通，對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（12）日在臉書回顧三年多地方建設歷程。他表示，團隊從民眾陳情停車問題出發，先後完成國光街停車場、大客車臨停區、安溪路人行道及長福橋停車場規劃，爭取經費近6億元。卓冠廷感慨，用心耕耘三年多，當初爭取的建設，一項一項收成，都在長福橋完工前到位，而不是等到最後才補破網，「這就是我們可以為地方帶來的價值」。





卓冠廷今日在臉書發文直言「感觸很多」，回顧三年多來一步步推動的地方建設。他笑說，「卓冠廷團隊有個老是累死自己的毛病」，只要民眾陳情一件小事，團隊就會把周邊問題一併全面盤點、處理到位。

卓冠廷回憶，2022年底剛上任時，長福橋僅剩一年就要拆建，原有平面停車場也將因此無法使用，勢必衝擊三峽老街生意。團隊深入研究後發現，長福橋周邊早期規劃完成，但多項公共設施未跟上進度，於是從一個停車問題出發，陸續啟動一連串建設改善。

接著，卓冠廷回想，2023年8月，團隊發現國光街有一整片方正國有地，隨即協調國產署無償撥用，並爭取交通局規劃停車場，如今已成為擁有130多格位、地方民眾習慣使用的公有停車場。同年10月，針對老街觀光需求，再與商圈協會、交通局多次討論，在老街入口民權街規劃大客車臨停區，改善遊覽車停靠亂象。

快新聞／三峽長福橋主橋部分將開通 卓冠廷回顧三年建設歷程：為地方帶來的價值

卓冠廷細數團隊這些年做的事，包括國光停車場、實體人行道工程、民權街大客車臨停以及長福橋。（圖／翻攝自卓冠廷臉書）

隨後，卓冠廷指出，2024年1月，卓冠廷團隊也推動安溪路實體人行道工程，因堤頂步道長期缺乏友善行人空間銜接平面道路，最終在安溪國小後方規劃一整條綠廊人行道，提升行人安全與通行品質。同年9月配合長福橋改建，卓冠廷極力向市府爭取新建立體停車場，成功爭取中央核定5.78億元經費，其中前瞻補助2.16億元，為三峽帶來關鍵建設量能。

最後，卓冠廷表示，明天主橋部分將先行開通，行人便橋也同步啟用，旅客可順暢通行，這是先前努力爭取的重要成果。「用心耕耘三年多，現在當初爭取的建設，一項一項歡喜收成，也都在長福橋正式完工前到位，而不是完成了才開始補破網。」他強調，這就是能為地方帶來的價值，未來也會持續為三峽建設打拚。

原文出處：快新聞／三峽長福橋明開通 卓冠廷：任內爭取建設一項一項收成

