三峽陳國隆榮膺新北筍王

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「新北筍王」由三峽區農友陳國隆奪得，三峽區農會總幹事張永巨（右一）代表受獎。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市府九日舉辦「新北筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會」，今年共有來自十六區，一百位頂尖農友參賽，共同角逐「新北筍王」的最高頭銜，經評審委員嚴格品評後，本屆冠軍由三峽區綠竹筍栽培達人陳國隆成功奪下。

新北是全國綠竹筍最大產區，為激勵農友精進栽培技術並提升產業競爭力，市府每年辦理區級及市級評鑑。參賽農友需將當日清晨採收的鮮筍送至會場，經歷外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列嚴格評比後，本屆市級評鑑在激烈競爭下，最終由三峽區陳國隆奪得「新北筍王」，而「甜筍王」則由五股區鄭義信獲選，皆為箇中翹楚。

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榮獲本屆市級評鑑冠軍的新北筍王陳國隆是三峽農友，種植綠竹筍大約九年，平時特別重視田間管理，對於奪得「新北筍王」殊榮，他表示本次拔得頭籌也是傳承家業的重要里程碑，同時特別感謝三峽區農會的支持與陪伴。

新北綠竹筍以卓越品質與鮮脆口感享譽全台，今年更推出「星級食材聯名知名餐飲」，將新北健康三寶之一的綠竹筍，與「台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓」、「台北凱達大飯店」、「Junto同新派粵菜」及「饗賓集團-蔬食百匯果然匯」等知名品牌跨域合作，透過名廚巧手開發中式、粵菜及蔬食等創意筍餐，推出期間限定的綠竹筍料理組合。