三峽雙刀男闖加油站潑液體喊「維護世界和平」！遭裁准羈押

新北市三峽區本月20日下午有位32歲呂姓男子身穿卡通圖案睡褲，手持兩把刀闖入介壽路一段上某加油站辦公室潑灑不明液體，狂喊「要維護世界和平」還恐嚇站內人員，被警方循線逮到，法院目前裁准羈押但不禁見。

呂男被壓制逮捕。（圖/警方提供）

回顧全案，警方接獲報案後迅速到場，試圖控制呂男，但他情緒激動強烈抵抗，過程中手持的刀還不慎割到自己，最後他被強制送醫後繼續偵訊，據了解他衝進加油站時，還高喊「要維護世界和平」，雖未釀成傷亡，但已經造成恐慌。

案發現場。（圖/警方提供）

警方呼籲民眾若遇到類似突發情況，須保持冷靜，應立即撥打110報警處理，避免與嫌犯發生正面衝突，以保障自身安全。

案發現場。（圖/警方提供）

檢察官訊問後認為被告「涉犯《刑法》第173條第3項、第1項放火燒毀現有人所在建築物未遂罪、同法第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇危害安全罪」等，「且有逃亡及反覆實施之虞」向法院聲請羈押，新北地檢署今天凌晨裁准，但不禁止他接見。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

